Arezzo, 15 aprile 2025 – Un atleta del Tennis Giotto sui campi degli Internazionali Bnl d’Italia. L’ottantaduesima edizione del più importante torneo internazionale organizzato in Italia prenderà il via da martedì 29 aprile con le fasi di prequalificazione che, a Roma, vedranno anche la presenza dell’aretino Filippo Alberti. Classe 2003, il portacolori del Tennis Giotto ha meritato il pass per il Foro Italico in virtù di un ottimo avvio di stagione in cui ha centrato la vittoria dei Campionati Toscani Assoluti a Firenze e la finale nel doppio al torneo Open di Genova, ottenendo i punti necessari per rientrare per la prima volta nel ristretto novero di tennisti che potranno giocare nei turni preliminari al tabellone principale in cui le maggiori attese saranno legate al ritorno di Jannik Sinner.

Il percorso di Alberti nel circolo aretino ha preso il via all’età di dodici anni nel settore giovanile e ha conosciuto un continuo miglioramento di risultati che hanno trovato espressione nella vittoria nel 2021 dei campionati toscani a squadre Under18 e, soprattutto, nella promozione in serie A2 nel 2023 con la prima squadra di cui tuttora è tra i punti di forza. Questo cammino ha conosciuto soddisfazioni anche in ambito internazionale con i primi punti ottenuti in tornei in tutti i continenti che hanno permesso di raggiungere l’attuale miglior ranking del 1658° posto nella classifica mondiale Atp. «L’accesso alle prequalificazioni degli Internazionali Bnl d’Italia - commenta Alberti, - è, allo stesso tempo, un obiettivo e un sogno perché mi permetterà di giocare nel massimo palcoscenico del tennis italiano su campi che saranno calcati dai migliori al mondo. Sarò sicuramente teso ed emozionato, ma consapevole di andare a vivere un’eccezionale esperienza umana e sportiva».

Le prequalificazioni degli Internazionali Bnl d’Italia vedranno impegnato un secondo atleta della prima squadra maschile di A2 del Tennis Giotto: il ventisettenne Stefano Baldoni. Questo tennista, in passato salito fino al 636° posto del ranking mondiale, ha centrato l’accesso alla manifestazione di Roma in virtù della vittoria del torneo Open di Genova che ha arricchito un inizio di 2025 di particolari soddisfazioni in cui ha registrato anche la finale in doppio allo stesso torneo di Genova in coppia con Alberti e la semifinale in singolo al torneo Open di Firenze. Le emozioni del Foro Italico verranno vissute anche da Patrizia Felicini e da Alessia Giulicchi che hanno trionfato nel doppio ai Campionati Toscani di Quarta Categoria e che hanno centrato la conseguente qualificazione per le finali nazionali dove, a maggio, saranno protagoniste di un confronto con le migliori coppie di tutte le regioni che terminerà con l’assegnazione del titolo tricolore. Sui campi della capitale, infine, il Tennis Giotto sarà presente anche nel wheelchair tennis con Andrea Morandi che ha trionfato al torneo “Challenger della Disfida” ospitato dal Ct Barletta e che ha così meritato la wild card per il master internazionale in programma sabato 10 e domenica 11 maggio.