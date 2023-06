Tre aretini in partenza per gli Special Olympics World Games di Berlino

Arezzo, 6 giugno 2023 – Tre atleti e tecnici di All Stars Arezzo Onlus in partenza per gli Special Olympics World Games di Berlino. La nazionale italiana farà affidamento su Michael Umaya Lalli nella formazione di pallavolo unificata mista, su Francesco Giorgi come atleta di tennistavolo e su Claudia Del Tongo nel ruolo di viceallenatrice della neocostituita squadra di beach volley che rappresenteranno la città di Arezzo nella più importante manifestazione mondiale rivolta agli atleti con disabilità intellettive. Da sabato 17 a domenica 25 giugno, infatti, la capitale tedesca ospiterà circa settemila sportivi in rappresentanza di centottanta Paesi di tutti i continenti per una grande festa internazionale orientata a fornire occasioni di inclusione, incontro, autonomia e valorizzazione delle capacità individuali. «Un grande onore e una grande opportunità dimostrare come la città di Arezzo, grazie al lavoro di Special Olympics, abbia messo al centro il tema dello sport per tutti - commenta il vicesindaco Lucia Tanti. - Lo sport, come la cultura, come il turismo e come ogni altra attività aggregativa è un diritto di cittadinanza e, di conseguenza, è un dovere sostenere queste iniziative non solo a parole ma anche contribuendo direttamente».

Tra i protagonisti dell’edizione 2023 degli Special Olympics World Games rientreranno dunque anche Lalli, Giorgi e Del Tongo di All Stars Arezzo Onlus, realtà nata nel 2002 all’interno dell’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionati di Agazzi con l’obiettivo di affermare il diritto al gioco e allo sport per tutti. La bontà di questo progetto è stata testimoniata nel corso degli anni dalle chiamate in nazionale di atleti e tecnici aretini che fanno parte della delegazione azzurra ininterrottamente dai giochi di Los Angeles nel 2015. La partecipazione di All Stars Arezzo Onlus ai mondiali di Berlino è stata sostenuta dal Comune di Arezzo che ha previsto un contributo all’interno della campagna di raccolta-fondi “Adotta un campione” promossa a livello nazionale per contribuire alle spese del viaggio e del pernottamento della delegazione italiana. «Abbiamo con convinzione riconosciuto un sostegno ai nostri atleti in partenza per Berlino, e li seguiremo nella loro partecipazione ai giochi - aggiunge l’assessore allo sport Federico Scapecchi. - Abbiamo ben chiari i valori dello sport e l’importanza che questo riveste in particolare nella crescita dei ragazzi e nella loro formazione. Quando lo sport, come in questo caso, rappresenta una possibilità concreta di impegno per i più fragili, il suo valore è ancora più importante».

Il sogno sportivo di All Stars Arezzo Onlus prenderà il via da domenica 11 giugno con la partenza per Roma dove è previsto il ritrovo tra i novanta atleti e i quaranta tecnici provenienti da tutta la penisola e il saluto dei rappresentanti delle istituzioni che anticiperanno il viaggio verso Hannover che, nei primi giorni, ospiterà il gruppo degli azzurri. La cerimonia di apertura degli Special Olympics World Games è prevista il 17 giugno all’Olympiastadion di Berlino, poi prenderanno il via gli incontri nelle varie specialità che proseguiranno per una settimana particolarmente ricca anche di eventi collaterali tra forum, giochi in piazza, visite guidate e iniziative culturali fino alla festa conclusiva alla porta di Brandeburgo. «Con la Giunta vogliamo sostenere e fare il tifo per i nostri atleti aretini che si sono guadagnati questa importante opportunità - spiega l’assessore alle pari opportunità Giovanna Carlettini. - Siamo sempre dalla parte della tenacia e di coloro che, anche in presenza di fragilità, continuano a inseguire i loro sogni. Un grande in bocca al lupo ai nostri atleti: gli Special Olympics World Games rappresentano uno degli eventi più significativi in termini di valorizzazione dei talenti e di opportunità diffuse».

L’avvicinamento ai giochi di Berlino è stato scandito da una serie di prove di preparazione di livello interregionale e nazionale per confrontarsi con avversari del resto della penisola, andando a integrare gli allenamenti condotti ad Arezzo con la collaborazione di alcune società locali. Il percorso di Michael Umaya Lalli nella pallavolo unificata mista ha trovato il supporto tecnico di Marga Rossi della Volley Arezzo, mentre Francesco Giorgi ha fatto affidamento nel tennistavolo sui consigli di Luciano Della Giovampaola e Valeria Romanelli del Tennistavolo Arezzo. Un ruolo delicato, infine, attenderà Claudia Del Tongo che collaborerà nel debutto della nazionale italiana di beach volley in una manifestazione internazionale. «Gli Special Olympics World Games - conclude Claudia Del Tongo, presidente di All Stars Arezzo Onlus, - sono il più grande evento sportivo rivolto ad atleti con disabilità e, di conseguenza, regaleranno emozioni uniche a tutti i presenti. La nostra associazione utilizza lo sport come strumento per l’affermazione dei diritti, la fratellanza, l’inclusione, la condivisione, l’autonomia e la solidarietà, tutti valori che a Berlino potremo vivere in una dimensione di internazionalità».