Arezzo, 12 febbraio 2025 – Torna Young Urban Trail, tanti giovani, tutti di corsa nel centro di Cortona

Sport e nuove generazioni, appuntamento domenica 16 febbraio

Sta per scoccare l’ora della terza edizione di «Young Urban Trail», la manifestazione sportiva dedicata ai giovanissimi che si abbina alla eco-camminata «nordic walking» di 10 km. Prima parte della mattinata dedicata agli adulti, con la partenza alle ore 9 da piazza della Repubblica della eco-camminata. Dalle ore 10 le piazze e le strade della città etrusca saranno tutte per i più giovani, con l’avvio delle registrazioni, per l’iscrizione è già possibile collegarsi a questo link: http://www.sporteventscortona.com/.

L’evento vuole essere anche un’occasione per il loro avvicinamento allo sport, possono partecipare tutti coloro che sono nati entro il 2020, i genitori possono accompagnare i loro figli nell’esperienza sportiva. La partenza è prevista in piazza della Repubblica alle 10,30, il percorso si snoda nel centro di Cortona. I partecipanti saranno raggruppati in categorie: dai 120 metri per i piccoli esordienti fino ai 1350 metri per allievi, juniores e oltre. Alle 12,15 si svolgeranno le premiazioni, con gadget ricordo per tutti i giovani partecipanti e ristoro.

«Dopo due edizioni decisamente partecipate- dichiara Andrea Spensierati, presidente di Sport Events Cortona - anche quest’anno riproponiamo una formula all’insegna del divertimento, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al mondo dell’atletica e dello sport in generale».

«La nostra amministrazione ha sposato da subito questo progetto che ha come obiettivo quello di avvicinare, anche i più piccoli, alla pratica sportiva - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - fare sport vuol dire crescere in modo sano, vuol dire educazione e vuol dire socializzare. Infine, ma non per ultimo, vogliamo ringraziare gli organizzatori perché valorizzano il centro di Cortona».

Young Urban Trail è organizzato dall’associazione «Sport Events Cortona» con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, la collaborazione del Gruppo Trekking Camucia, il sostegno di Banca Tema e di numerosi sponsor.