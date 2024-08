Arezzo, 1 agosto 2024 – Torna la “Cicloturistica- Città di Montevarchi”

Silvia Chiassai Martini “Una giornata di sport e di divertimento tra i borghi del nostro meraviglioso territorio”

Dopo la grande partecipazione dell’anno scorso con oltre 450 iscritti, torna la “Cicloturistica - Città di Montevarchi” organizzata dal Gruppo sportivo Avis Montevarchi in collaborazione con l’Amministrazione comunale. La II° edizione si terrà domenica 8 settembre 2024 per coinvolgere appassionati e amanti della bicicletta in tre percorsi non competitivi, da 67, 96 fino a 127 chilometri, toccando tutti i Comuni del Valdarno, con l’obiettivo di unire ciclismo, turismo e territorio.

Il luogo per la partenza sarà la centralissima piazza Varchi mentre l’arrivo avverrà all’altezza di piazza Marchesi. Tra le novità di quest’anno, si annovera la scelta della location di piazza Marchesi per l’allestimento di stand enogastronomici accompagnati da un intrattenimento musicale. L’altra è il trofeo “Cicloturistica Avis Città di Montevarchi”, realizzato dal maestro del ferro Rossano Fabiani, assegnato come premio speciale “alla società ciclistica prima classificata con il maggior numero di atleti partecipanti all’evento”. Il programma è stato presentato in Palazzo del Podestà dal Sindaco Silvia Chiassai Martini , dall’Assessore allo Sport Lorenzo Allegrucci e dai componenti del Direttivo Avis, Tommaso Dilaghi e Alberto Sordi.

“La prima edizione è stata un grande successo – afferma il Sindaco – quest’anno sembra ripetersi il risultato dell’anno scorso perché sono già gli 400 iscritti e manca ancora un mese alla data dell’evento. Sarà una giornata importante di sport e di divertimento tra i borghi del nostro meraviglioso territorio. Ringrazio il Gruppo sportivo Avis per essere un punto di riferimento della città, che propone e collabora ad iniziative dando lustro a Montevarchi, mettendo insieme sport e passione, senza dimenticare l’ambiente dove abbiamo la fortuna di vivere. Per il secondo anno consecutivo parteciperò anche io, avendo iniziato proprio con loro ad appassionarmi alla bicicletta e sarò nuovamente in prima fila”.

“Siamo felici di riproporre questo evento – prosegue l’Assessore Allegrucci – Ci tengo anche io a complimentarmi con il Gruppo Sportivo Avis per l’impegno nell’organizzazione, con numeri sempre in crescita, e per saper coniugare lo sport al territorio e alla solidarietà”

“Un’iniziativa che porta un importante messaggio di donazione del sangue – conclude Alberto Sordi - e di promozione attraversando in bicicletta il Valdarno, con punti di ristoro in cui saranno presenti le tipicità e le eccellenze dei nostri prodotti, fino all’arrivo in piazza Marchesi. Quindi invito gli appassionati ad iscriversi per condividere con noi questa esperienza”

Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione, è possibile consultare il sito internet www.cicloturisticamontevarchi.it; oppure scrivere a [email protected]