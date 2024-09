Subbiano, un successo Vivere lo Sport per Comune e Coni

Arezzo, 8 settembre 2024 – Subbiano nell’area del centro festiero e dello stadio comunale ha vissuto una bella giornata di promozione sportiva unendo tante associazioni e facendo partecipare tantissimi bambini e famiglie alla scoperta di varie discipline sportive che si sono ritrovate con l’organizzazione dell’Amministrazione Comunale e del Coni.

Il Sindaco di Subbiano Ilaria Mattesini ha commentato“Subbiano è ricco di attività sportive. Oggi abbiamo visto che ci sono tante realtà e che hanno anche una grande organizzazione, una grande forza. Nonostante la carenza di impianti sportivi sul territorio, queste società stanno facendo veramente i miracoli per portare avanti i loro progetti e oggi è anche una giornata per dare dimostrazione di quanto impegno c'è proprio in favore dello sport. Lo sport è una palestra di vita per i ragazzi che permette di sperimentare, di mettersi in gioco, capace di far tirare fuori il proprio carattere, la propria determinazione, il proprio impegno, ma è anche una palestra per la crescita nel rispetto delle regole e della socializzazione. L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di stare a fianco delle realtà sportive proprio per tutto questo. Devo ringraziare la ProLoco di Subbiano perché è grazie a loro che si possono organizzare e portare avanti eventi di questo tipo inserendoli anche nel contesto della Festa di Fine Estate come in questo caso. Ringrazio il CONI perché ci ha dato veramente un supporto speciale, perché il CONI è la garanzia delle manifestazioni che vengono fatte. Ringrazio chi ha messo a disposizione le proprie strutture, oltre alla ProLoco, la società del M.M. Subbiano Calcio, l’Associazione Tennis Subbiano e la News Team Giano per la piscina, come ringrazio tutte le ASD presenti. Un ringraziamento speciale al nostro Assessore allo Sport, Silvia Battista, che per questa manifestazione ha messo tutto il suo impegno con la collaborazione di tutta l'Amministrazione Comunale.”

Il Delegato Provinciale Alberto Melis presente alla manifestazione di Vivere lo Sport ha dichiarato” Lo sport non deve essere finalizzato solo e soltanto al risultato, ma deve essere un percorso di crescita armoniosa, perché fare sport aiuta anche lo sviluppo intellettivo dei nostri ragazzi. Questo è un dato scientifico ormai acquisito. Se poi viene fatto in comunità come questa di Subbiano, è ancora più importante perché c'è questa condivisione della socializzazione da parte di questo gruppo di cittadini e dell’Amministrazione Comunale. Questa è una realtà che è particolarmente attiva. Quest'anno è stata ripresa questa festa di inizio attività o fine estate, come la vogliamo chiamare, di Vivere lo Sport che già negli anni scorsi aveva visto tante discipline partecipare. Si era interrotta per i noti motivi anche legati alla pandemia. È stato utile, importante, riprenderla e riproporre alla comunità subbianese tutte queste opportunità.”

Silvia Battista , assessore del Comune di Subbiano allo sport ha fatto presente “La risposta di tante società sportive che lavorano nel territorio è stata davvero importante dimostrando come la nostra sia una comunità attenta alla crescita dei bambini e ragazzi Un grazie al Delegato Provinciale del CONI, per la sua collaborazione che ci ha permesso di avere in questa giornata anche società sportive di Arezzo, come il Circolo Schermistico Aretino, con la campionessa italiana che ha fatto provare questa disciplina a tanti bambini insieme ad altri tecnici, e La SBA con il basket, ampliando così l’offerta della pratica sportiva per i ragazzi”