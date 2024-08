Arezzo, 21 agosto 2024 – Staff tecnici all’insegna della continuità per la Ginnastica Petrarca. I buoni risultati sportivi e sociali degli ultimi anni hanno motivato la società aretina a confermare i responsabili delle diverse sezioni di Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica e Gymnaestrada che, unendo professionalità e passione, continueranno a coordinare l’attività ai vari livelli dai corsi di avviamento fino alla preparazione per gare regionali, nazionali e internazionali. Il gruppo di allenatori, arricchito dall’entusiasmo di nuovi innesti per favorire un ricambio generazionale, tornerà a porre le proprie competenze al servizio delle famiglie a partire da mercoledì 11 settembre quando, alle 17.00, il palazzetto di San Lorentino sarà sede dell’Open Day in cui bambini e bambine dai quattro anni di età potranno muovere i primi passi in pedana e provare le diverse specialità ginniche.

Il coordinamento dei tecnici per la stagione 2024-2025 è stato affidato a Stefania Pace che, già coreografa della società con spiccate capacità organizzative e relazionali, sarà il punto di riferimento nell’ambito dell’offerta sportiva petrarchina. La Ginnastica Ritmica sarà coordinata da Francesca Lapi che verrà affiancata da Benedetta Moroni a cui è stata confermata la responsabilità del settore Gold per condurre un’attività sviluppata tra esercizi a corpo libero o con cinque piccoli attrezzi (fune, cerchio, palla, clavette e nastro) in un percorso volto a sviluppare flessibilità, eleganza ed espressività. Stefano Violetti sarà invece il coordinatore delle sezioni maschili e femminili di Ginnastica Artistica dove verrà rinnovato l’insegnamento di una disciplina in cui l’eleganza si unisce alla forza e allo sviluppo di ogni parte del corpo attraverso movimenti a corpo libero o con grandi attrezzi quali trave, cavallo con maniglie, parallele, anelli o sbarra. La responsabilità del gruppo di agonisti Gold di questa specialità è stata nuovamente affidata a Jacopo Pineschi. Tra i fiori all’occhiello dell’attività della Ginnastica Petrarca rientra anche la Gymnaestrada che coniuga elementi di ritmica e di artistica in performance tra sport, danza e arte che vengono presentate in Italia e all’estero da un numeroso gruppo di atleti e di atlete allenato da Federica Peloso, con il supporto della capitano Alessia Peruzzi. La nuova stagione sarà arricchita da un corso di Ginnastica Artistica per Adulti che, tenuto da Anna Piazza, propone un’attività particolarmente apprezzata e partecipata per divertirsi, stare bene, mantenere la forma, rafforzare il corpo e scaricare le tensioni della giornata attraverso lezioni a ritmo di musica con l’utilizzo di attrezzi o a corpo libero. Uno specifico percorso per la Terza Età, infine, continuerà a essere curato da Stefania Pace ed Elena Zandrelli con un’attività motoria dolce per mantenere in funzione la muscolatura e le articolazioni. Per ulteriori informazioni sui diversi corsi o per prenotare la prova di mercoledì 11 settembre è possibile chiamare il 340/98.10.182 o scrivere a [email protected].