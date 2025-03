Si decide tutto nel secondo tempo. Prinzivalli e Corazzi regalano la vittoria all'ACF Arezzo. ACF Arezzo - Pavia Academy 2-0

Arezzo, 10 marzo 2025 – Per la 21° giornata di Serie B, l’ACF Arezzo ospita allo Stadio Comunale di Subbiano il Pavia Academy. All’andata non era bastato il gol di Zito nel primo tempo per conquistare la vittoria, con le lombarde che hanno ribaltato il risultato nella ripresa.

ACF AREZZO – PAVIA ACADEMY

ACF Arezzo: Bartalini, Blasoni, Bruni, Tuteri, Fortunati, Prinzivalli (74’ Martino), Lorieri (51’ Carcassi), Corazzi, Barsali (78’ Lunghi), Licco (78’ Torres), Taddei

A disposizione: Pieri, Toomey, Zito, Lunghi, Martino, Orsenigo, Santini Margherita, Torres, Carcassi, Razzolini

All. Ilaria Leoni

Pavia Academy: De Bona, Bianchi, Alborghetti (88’ Terni), Lazzari, Aversa (78’ Paglia), Demaio, Uzqueda (63’ Galdini), Casini (78’ Peri), D’Ugo, Venturini, Modesti (78’ Polillo)

A disposizione: Ottina, Terni, Peri, Galdini, Cigallino, Polillo, Paglia, Ricchitelli

All. Silvio Cassaro

Marcatrici: Prinzivalli (48’), Corazzi (73’)

Ammonite:

Angoli: 6-5

Recupero: 0’ -4’

PRIMO TEMPO

7’ Il Pavia si fa vedere in avanti con Casini. Bartalini in uscita blocca il pallone tra i guantoni.

11’ Da una mattonella interessante, Corazzi va a battere un calcio di punizione. La palla arriva in area di rigore, ma nessuna delle giocatrici amaranto riesce a sfruttare il cross per capitalizzare in porta.

14’ Dalla sinistra Lorieri crossa la palla nell’area di rigore del Pavia. Il pallone è buono per Licco che si avventa sulla sfera di gioco con la testa. Il tiro finisce di poco a lato.

23’ Per l’Arezzo ci prova Barsali. Da fuori area, la numero 11 amaranto vede uno spiraglio per la porta e tenta il tiro dalla distanza. La conclusione è centrale e De Bona para senza troppe difficoltà.

26’ Corazzi va a battere un calcio d’angolo e crossa nel mezzo. La palla rimbalza prima che finisca tra i guantoni di De Bona. Il Pavia riparte e si fa vedere avanti con Casini che sembra poter proseguire in solitaria. Brava Barsali a chiudere in fallo laterale.

30’ L’Arezzo pressa in avanti sulla destra. Fortunati da una rimessa laterale appoggia la palla a Bruni che la mette dentro, ma De Bona para.

33’ Sulla fascia sinistra Tuteri dà la palla a Taddei con le mani. La numero 23 non riesce a controllare; il pallone rimane lì e la numero 4 ci si avventa. Per poco il capitano amaranto non trova il gol sul palo lontano.

35’ L’arbitro fischia un fallo su Lorieri e a battere il calcio di punizione va Corazzi. La numero 8 crossa e trova la testa di Blasoni che indirizza in rete. De Bona sventa il pericolo.

39’ Casini in area la passa a Alborghetti che tenta il tiro di testa. Bartalini riesce a posizionarsi bene e a bloccare il tentativo di conclusione.

SECONDO TEMPO

48’ GOL AREZZO. Dagli schemi di un calcio d’angolo, Corazzi manda la palla in mezzo. La sfera di gioco esce dall’area di rigore e ci arriva Prinzivalli. La numero 31 si libera dalla marcatura e va al tiro della distanza battendo De Bona.

53’ L’Arezzo continua a pressare in avanti. Taddei riesce a tenere palla nonostante un contrasto delle avversarie e passa a Tuteri. La numero 4 va al tiro, ma finisce di poco fuori.

60’ Corazzi va a battere un’altra punizione. La palla è buona per la testa di Carcassi, ma il tiro non è potente. Blasoni sembra poterne approfittare per andare alla conclusione area però De Bona blocca tra le mani.

62’ Il Pavia si fa pericoloso a seguito di una palla inattiva. Bartalini in tuffo para senza tante difficoltà.

63’ L’Arezzo cerca il doppio vantaggio. Licco recupera una palla in attacco e si allarga sulla destra e mette un traversone basso nel mezzo. Carcassi scivola e non riesce ad arrivare sul pallone che però diventa buono per Prinzivalli. La numero 31 va alla conclusione con De Bona che riesce a mantenere il punteggio invariato.

66’ Il Pavia conquista un calcio di punizione da una posizione pericolosa. Galdini cerca direttamente la porta con Bartalini che riesce ad alzare la palla sopra la traversa.

69’ Blasoni si presenta per battere una punizione centrale a pochi metri dalla cunetta dell’area di rigore. La numero 72 tenta la conclusione e la palla per poco non si insacca nel sette. De Bona riesce a deviare in angolo. Dal corner, la palla arriva a Licco che tira. Il pallone si stampa sulla traversa e torna in campo; ci si avventa Blasoni che va nuovamente vicina a trovare il gol. De Bona in tuffo riesce a deviare quel poco che basta per mantenere il risultato sull’1-0.

72’ Prinzivalli mette una palla in area per Licco. Ci arriva prima D’Ugo che però fa fallo di mano e viene assegnato il rigore in favore all’Arezzo.

73’ GOL AREZZO. Dal dischetto va Corazzi. La numero 8 tira sulla sinistra, De Bona va sulla destra. L’Arezzo conquista il doppio vantaggio.

83’ Dagli sviluppi da un corner il Pavia si rende pericoloso. Bartalini esce, ma viene superata dalla palla che finisce a lato.

87’ Il Pavia va a battere un calcio d’angolo sulla destra. Le ospiti vanno direttamente in porta con Bartalini che blocca facilmente.

90’+1 Torres corre verso l’area avversaria scaricando la palla a Carcassi. La numero 7 la ripassa alla 20 una volta entrata nella zona di rigore. De Bona esce e ferma l’azione offensiva amaranto.

Si è deciso tutto nel secondo tempo. Le reti di Prinzivalli e Corazzi assicurano i 3 punti alle citte di Ilaria Leoni.