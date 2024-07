Arezzo, 17 luglio 2024 – Si chiude un'annata record per il Club Arezzo. Archiviato il camp estivo si conclude ufficialmente la stagione sportiva 23/24 del sodalizio NeroAmaranto, un’annata piena di successi dalla prima squadra a tutto il settore giovanile maschile e femminile. Sono ben sei i titoli provinciali conquistati per la prima volta anche con il settore femminile in particolare con le formazioni U12 e U14 guidate da Rossi e Verni, altri quattro nel maschile con i piccoli dell’S3, U13,U14,U15. Under 15 guidata da coach Nandesi che si è aggiudicata anche il titolo Regionale per poi andare a ben figurare alle fasi Nazionali raggiungendo la 13^ posizione in Italia. Grandissima annata anche per la prima squadra che ha vinto il proprio girone in Serie C per poi cedere soltanto in finale PlayOff, una stagione purtroppo decisa sul finale dai troppi infortuni che hanno “tagliato le gambe” alla formazione ottimamente guidata da coach Morelli. Ottimi piazzamenti per tutte le altre squadre che hanno dimostrato in campo la bontà del lavoro tecnico svolto dalla qualificata squadra di tecnici aretini, la società aretina ha messo in campo oltre 20 squadre che hanno partecipato a tutte le categorie sia maschili che femminili spesso anche con due formazioni per categoria. Anche il numero dei tesserati oramai viaggia in pianta stabile oltre le 400 presenze con oltre l’80% degli iscritti Under 16. “Abbiamo svolto un lavoro incredibile” – Commenta il presidente Lazzerelli – “ in soli 8 anni dalla costituzione della società abbiamo riportato la pallavolo giovanile d’eccellenza nella nostra città, aver conquistato per il secondo biennio consecutivo il marchio oro Fipav da l’idea della bontà del nostro progetto, i risultati e i numeri parlano chiaro, il Club Arezzo è una delle migliori realtà in Toscana e in Italia per la pallavolo giovanile”. “Tutto è già pronto per il nuovo anno sportivo, insieme con i dirigenti e gli allenatori, che ringrazio per l’incessante lavoro, stiamo definendo gli ultimi dettagli per la nuova stagione che avrà come sempre diverse sorprese che non vediamo l’ora di svelarvi, la nostra base di lavoro è ottima cerchiamo tutti gli anni di aggiungere qualche mattoncino, dare spazio ai giovani creando un percorso di formazione sportiva altamente qualificata è il nostro fine unitamente al cercare di far crescere step by step tutta la struttura societaria a 360 gradi”.

L'appuntamento per il rientro in palestra sarà per la fine di Agosto con i primi gruppi per poi arrivare a ranghi completi ad inizio Settembre.