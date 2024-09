Serata delle associazioni sportive a Terranuova

Arezzo, 14 settembre 2024 – Giovedì prossimo, 19 settembre 2024, dalle ore 20.30 in piazza della Repubblica a Terranuova Bracciolini si terrà la presentazione di tutte le associazioni sportive che svolgono attività nel territorio comunale.

L'iniziativa organizzata dalla locale Pro Loco in collaborazione con ASD Terranuova Traiana e USD Terranuova Basket è finalizzata a far conoscere tutti gli sport e le relative società alla città e a tutti gli appassionati in genere, in una realtà qual è quella terranuovese che è riuscita a far nascere e far crescere associazioni sportive mandate avanti con grandi sforzi e sacrifici grazie al puro volontariato e che raccolgono centinaia di giovani atleti terranuovesi e non solo.

Un evento che faciliti l’avvicinamento alla pratica sportiva, nel cuore e nella piazza più rappresentativa di Terranuova Bracciolini, una serata che vede lo sport al centro di una vera e propria rivoluzione, che deve coinvolge tutto il nostro paese: lo sport come elemento essenziale della società, oggi più che mai, e la città come luogo eletto a ospitare l’attività fisica in maniera sicura e accessibile. Affinché lo sport sia strumento di prevenzione della salute, ma anche come portatore di quei valori quali la lealtà e la solidarietà, pur nella competizione, che devono essere parte integrante della società. Lo sport rappresenta uno dei principi cardine della nostra comunità non soltanto per quanto riguarda la salute fisica e mentale di chi lo pratica, ma anche per l’importanza che esso ha nel racchiudere tutti quei principi e valori che lo rendono unico e fondamentale anche socio-culturalmente, divenendo perciò un effettivo protagonista nella vita di tutti noi.

Con la presenza della Misericordia di Terranuova e la logistica curata dall'Associazione Diritto e Rovescio e dal suo direttore didattico Riccardo Vannelli, parteciperanno le seguenti società sportive:

CALCIO

ASD Terranuova Traiana, ASD Cicogna 1972, ASD Malva 2000, ASD Penna 1985, ASD Terranuova Uisp (ex Zona Franca)

PALLACANESTRO

USD Terranuova Basketball 1960

PALLAVOLO

ASD New Volley Terranuova

GINNASTICA

ASD La Coccinella

ASD Ginnastica Terranuova

ATLETICA LEGGERA

ASD Atletica Terranuovese BOCCE

ASD Piazza Coralli - Il Pallaio

PESCA SPORTIVA

NSPS Terranuovese

CICLISMO

GS Montemarciano La serata, alla quale sono stati invitati i rappresentanti della Delegazione Provinciale Arezzo del Coni e di Panathlon Valdarno Superiore, sarà presentata dalla coppia Tommaso Grassi e Francesco Pianigiani, sotto la regia di Leonardo Menicucci