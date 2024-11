Arezzo, 18 novembre 2024 – San Miniato passa al Palasport Estra costringendo al ko la BC Servizi Arezzo Prima sconfitta casalinga per gli amaranto che Mercoledi avranno l'infrasettimanale

BC Servizi Scuola Basket Arezzo-Le Patrie Etrusca San Miniato 59-74 Parziali: 22-19; 38-33; 50-54 BC Servizi: Scortica 6, Toia 16, NIca ne, Iannicelli, Marcantoni ne, Buzzone 15, Lemmi 6, Prenga 8, Vagnuzzi 2, Kader 6, Terrosi, Bischetti. All.Fioravanti Ass.Liberto Le Patrie: Malvolti ne, Ermelani, Caglio 7, Metzla 8, Menconi 18, Scardigli 2, Penco ne, Re 9, Marrocchi ne, Granchi ne, Ndour 23, Cravero 7. All. Martelloni Ass. Menconi e Gori Cade per la prima volta davanti al pubblico amico del Palasport Estra la BC Servizi Arezzo che subisce un secondo tempo ai limiti della perfezione di San Miniato che si aggiudica la sfida per 74-59. Parte con il piede giusto la formazione ospite che piazza un 5-0 costringendo gli amaranto a una reazione che arriva con le triple di Toia che portano gli amaranto per la prima volta in vantaggio. Il quarto scorre via con un gioco frizzante con entrambe le squadre che trovano facilmente la via del canestro, alla prima sirena la BC Servizi è avanti 22-19. Il momento migliore della SBA nella partita arriva con i canestri di Lemmi e Vagnuzzi che in penetrazione appoggia il 30-22 per i ragazzi di coach Fioravanti che arrivano al massimo vantaggio su una schiacciata di Kader ispirato da Toia (35-26). A questo punto San Miniato rosicchia qualche punto sfruttando i rimbalzi in attacco e qualche tiro libero sbagliato da Arezzo e all'intervallo il punteggio vede la BC Servizi avanti 38-33. Al rientro in campo gli ospiti cambiano marcia passando in vantaggio con una tripla di Caglio al 25' (44-45), la SBA rimane in scia pur avendo difficoltà in fase realizzativa e chiude il terzo quarto sotto di 4 lunghezze (50-54). Gli ospiti piazzano l'allungo a sei minuti dalla fine con un break di 12-0 che indirizza la partita a favore di San Miniato che trova punti da Ndour e Menconi chiudendo in difesa tutte le iniziative della BC Servizi. I ragazzi di coach Fioravanti provano a rientrare ma gli ospiti non concedono il minimo spazio e gestiscono con attenzione il vantaggio portando a casa la partita con il punteggio finale di 74-59. Adesso la SBA non avrà molto tempo per riflettere su questo passo falso perchè Mercoledi il calendario propone un turno infrasettimanale con la trasferta in casa di Castelfiorentino con palla a due fissata alle ore 21.