Empoli, niente da fare contro la Roma di Lorenzo Pellegrini: 2-0 per i giallorossi

Roma, 3 ottobre 2021 - L’Empoli non cala il tris di vittorie: nella Capitale si arrende, 2-0, alla Roma. Ma la prima mezz’ora di gioco, sino all’uscita di Pinamonti per infortunio, è decisamente buona. Tra gli azzurri c’è Bandinelli, mentre Bajrami siede in panchina. Henderson agisce sulla trequarti. Avvio decisamente gradevole: le due squadre non si risparmiano, mostrando buone trame di gioco.

Al 6’ Zaniolo serve un ottimo pallone dalla destra a Mkhitaryan, che in corsa batte a rete, ma il pallone viene deviato in angolo da un difensore. C’è più Roma in quest’inizio di partita, ma l’Empoli ha personalità. All’11’ traversone di Marchizza dalla sinistra, Pinamonti anticipa il proprio marcatore con un colpo di polpaccio, andando vicino allo specchio di porta.

Al quarto d’ora conclusione dal limite di Pinamonti, ma Mancini alza la sfera sopra la traversa. Empoli che pian piano, prende l’iniziativa: al 26’ Bandinelli, con un colpo di testa in corsa a centro area, mette i brividi a Rui Patricio. Tegola sull’Empoli: si infortuna Pinamonti, rilevato da Mancuso.

Al 38’ lancio di Vina che pesca Pellegrini in area: il colpo di testa del capitano giallorosso è una telefonata a Vicario. Nessun problema per il portiere. Al 41’ Pellegrini ci prova su calcio piazzato dai 20 metri, in posizione eccellente per un destro: il pallone finisce alto sopra la traversa.

Neppure sessanta secondi più tardi, ripartenza dei padroni di casa con Mkhitaryan che offre un pallone d’oro a Pellegrini, che calcia dal limite, da posizione centrale, insaccando nell’angolino alla destra di Vicario: è il gol del vantaggio romanista.

Poco da dire: almeno in questo inizio di stagione, la Roma è soprattutto Pellegrini. Ma l’Empoli gioca il suo buonissimo calcio. La ripresa si apre con un doppio cambio di Andreazzoli, ma soprattutto con un tiro devastante di Abraham, che colpisce la traversa: il pallone torna in campo, Mkhitaryan è lesto a segnare il raddoppio da pochi passi. Al 7’ ancora Abraham: tiro dal limite, Vicario mette in corner. Al 17’, su un capovolgimento di fronte, cross al bacio di Karsdorp per Lorenzo Pellegrini, che di testa sfiora il terzo gol. Al 27’ Vicario dice no ad Abraham, che tenta il diagonale vincente dalla destra. Sugli sviluppi dell’angolo, deviazione di testa da parte di Abraham, con Stojanovic che salva sulla linea. Al 32’ corner di Pellegrini, colpo di testa a botta sicura di Mancini che finisce sul fondo. Al 43’ cross di Bajrami dalla destra, colpo di testa in corsa di Cutrone, ma para senza problemi Rui Patricio. Finisce con una sconfitta degli azzurri, che forse, sotto di due reti, non ci hanno più creduto.

Il tabellino ROMA – EMPOLI 2-0 ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling (45’ st Ibanez), Vina (39’ st Calafiori); Veretout, Darboe (19’ st Cristante); Zaniolo (39’ st El Shaarawy), Mkhitaryan (45’ st Zalewski), Pellegrini; Abraham. In panchina: Fuzato, Kumbulla, Diawara, Villar, Shomurodov, Perez, Mayoral. Allenatore: Mourinho. EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski (1’ st Bajrami), Ricci, Bandinelli (1’ st Haas); Henderson (25’ st Stulac); Di Francesco (25’ st Cutrone), Pinamonti (30’ pt Mancuso). In panchina: Ujkani, Parisi, Tonelli, Luperto, Fiamozzi, Asllani, La Mantia. Allenatore: Andreazzoli. Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Reti: 42’ pt Pellegrini; 3’ Mkhitaryan. NOTE: tardo pomeriggio sereno, 35mila spettatori. Ammoniti: Ricci, Haas, Mancini, Zaniolo, Stojanovic. Angoli: 6-5. Recupero: 1’ e 3’.