Arezzo, 26 dicembre 2024 – Rinnovato il direttivo del Moto Club Brilli Peri di Montevarchi Simone Vanzi, nuovo Presidente, alla guida del rinnovamento L’associazione si apre al sociale; il calendario 2025 di Miravalle Guarda dritto e deciso al futuro il nuovo vertice del Moto Club Brilli Peri di Montevarchi. Dall’assemblea per il rinnovo delle cariche, alla scadenza del quadriennio olimpico, è scaturito un direttivo agile, parzialmente rinnovato. Nuovo Presidente del Brilli Peri è Simone Vanzi, che a lungo, in precedenza, è stato socio e consigliere dell’associazione; ad interim, Vanzi ricoprirà anche il ruolo di Segretario. Confermata alla vice-Presidenza Laura Mugnaini, a cui si affiancano Andrea Napolitano, Presidente uscente, come responsabile della manutenzione, Enrico Grassi, al coordinamento sicurezza e anti-incendio, e Sandro Consegni, anch’egli già componente del direttivo uscente, al coordinamento manifestazioni. L’assemblea ha approvato il programma proposto da Simone Vanzi che, dopo l’assegnazione per dieci anni, da parte del Comune di Montevarchi, della gestione del crossodromo Miravalle, punta ad un notevole potenziamento dell’impianto e dell’attività in generale, sulla base di un profondo rinnovamento. Una volta a regime, il blasonato circuito sarà aperto per gli allenamenti quattro volte alla settimana, ospiterà anche altre discipline sportive e diventerà un punto di ritrovo per famiglie e ragazzi. Dunque un moto club che, oltre a continuare a proporsi nello sport, si aprirà anche al sociale. “Simone Vanzi ha tutte le qualità per guidare il cambiamento che vogliamo imprimere al Moto Club Brilli Peri” commentano i componenti del direttivo che affianca il nuovo Presidente. “Ha idee, progetti, energie e, non ultima, un’inesauribile passione, oltre ad autentico amore per Miravalle”. “Un sentito ringraziamento – proseguono i dirigenti – va al consiglio uscente che con il proprio impegno ha riportato, negli ultimi anni, grandi manifestazioni a Miravalle e ha consentito il rinnovo della convenzione per la gestione”. Ricordiamo che il Moto Club Brilli Peri si appresta ad ospitare una straordinaria stagione 2025 di cui sono già fissate le tappe fondamentali: 16 febbraio, Internazionali d’Italia (2.a prova); 26/27 aprile, Campionato Italiano Prestige (3.a prova); 11 maggio, Campionato Italiano motocross Epoca (3.a prova). Sono state inoltre già assegnate all’associazione di Montevarchi due prove del campionato toscano motocross, il 2 marzo e l’8 giugno.