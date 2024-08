Arezzo, 6 agosto 2024 – Raffaele Ciurnelli del Tennis Giotto è stato convocato dalla nazionale italiana per i Campionati Europei Under16. Il tennista, nato nel 2008, avrà la responsabilità di tenere alto il tricolore nella massima manifestazione continentale di categoria in programma da lunedì 23 a domenica 29 settembre a Parma dove si sfideranno i migliori giovani di quaranta Paesi. La squadra italiana sarà formata da quattro ragazzi e quattro ragazze che scenderanno in campo con il sogno di tornare a vincere il titolo europeo a distanza di ventuno anni, dal momento che l’ultimo azzurro capace di laurearsi campione fu Fabio Fognini nel 2003.

La chiamata di Ciurnelli corona una stagione di grandi soddisfazioni che ha trovato il proprio apice nella vittoria nel singolo e nel doppio della prima edizione degli Internazionali d’Italia Under16 sui campi del Foro Italico di Roma. Tra mercoledì 31 luglio e venerdì 2 agosto, invece, il tennista è stato protagonista con i colori della nazionale nella prima fase della European Summer Cup che, valida come campionato europeo a squadre, si è svolta sui campi della pugliese Latiano e ha visto sfidarsi i giovani di otto nazionali. La squadra italiana ha debuttato con una sconfitta per 2-1 contro la Romania dove Ciurnelli ha perso il singolo e vinto il doppio, poi ha centrato una doppia vittoria per 3-0 con Cipro e per 2-1 sulla Svezia con cui ha chiuso la manifestazione al quinto posto. In questi due successi è stato decisivo proprio l’apporto dell’atleta del Tennis Giotto che si è imposto in ognuno dei tre incontri disputati, dimostrando tecnica, talento e carattere necessari per meritare la convocazione per i Campionati Europei Under16. Questo prestigioso torneo è fissato all’indomani delle finali dei campionati italiani a squadre dove Ciurnelli difenderà i colori del circolo aretino insieme a Lorenzo De Vizia e Gianmarco Cartocci: il debutto è fissato per sabato 14 e domenica 15 settembre nella fase interregionale che metterà in palio i pass per le final eight del fine settimana successivo che termineranno con l’assegnazione dello scudetto.