Arezzo, 2 ottobre 2024 – Presentati in Comune i campionati italiani 10 chilometri su strada di podismo di domenica prossima ad Arezzo con l'organizzazione dell'Up Policiano, in testa la famiglia Sinatti. Saranno assegnati anche i tricolori di società oltre ai titoli Assoluti, Promesse, Junior e Allievi sia per il settore maschile che per quello femminile. Un campionato che cominciò nel 2010 a Pordenone. Via alle ore 14,30 con le Allieve che correranno sulla distanza di 6 Km, alle 15,30 gli Allievi 10 Km da percorrere, alle 16 Senior donne, Promesse e Junior sempre su 10 km, alle 17,15 uomini Senior, Promesse e Junior sulla classica distanza dei 10 km. .Previsto un circuito cittadino con partenza e arrivo in via Roma nel cuore della città. La manifestazione come detto è organizzata dalla Unione Polisportiva Policiano, Fidal nazionale e con il patrocinio del Comune di Arezzo, Provincia di Arezzo , Regione Toscana, Panathlon Club Arezzo e CSI Arezzo.

Circa ottocento iscritti al momento..Alla corsa possono partecipare anche stranieri tesserati con club italiani, poi è ovvio che per i titoli tricolori conteranno solo gli italiani. Tra i più attesi Pietro Riva, tricolore di questa specialità nelle ultime due edizioni (2022 e 2023), tre volte campione nazionale nei 10.000 metri, secondo agli Europei di mezza maratona a Roma 2024 preceduto da Crippa e oro a squadre. Tra i grandi favoriti Iliass Aouani, tricolore 10 km su strada nel 2021, anno in cui vinse anche sulla stessa distanza in pista, nella maratonina e nella campestre. Inoltre è primatista italiano della maratona con 2h07'16" e attenzione a Yohanes Chiappinelli che nel 2022 eguagliò nella Scalata al Castello ad Arezzo il primato nazionale di Riva nei 10 km con 27'50". tricolore di maratonina nello stesso anno e nel 2024 oro a squadre agli europei a squadre. Ma anche altri possono essere grandi protagonisti fino in fondo.

In campo femminile assente la campionessa uscente Nadia Battocletti, letteralmente esplosa quest'anno con i due ori agli Europei di Roma nel 5000 e 10.000 metri e argento olimpico a Parigi sui 10.000 dietro la grande keniana Chebet. Tra le favorite Sara Nestola, Federica Sugamiele, Nicole Reina, Valentina Gemetto, Michela Cesarò e le Promesse Aurora Bado e Greta Settino. Ci saranno anche l'intramontabile Ivana Iozzia e Veronica Inglese atleta tanto forte quanto sfortunata per i vari infortuni che l’hanno perseguitata,

Un'ultima annotazione. In una occasione così importante giusto ricordare Cristoforo Sestini, il più grande interprete dell'atletica leggera aretina, uno dei pochi nel nostro Paese a vincere i titoli tricolori dei 10.000 metri (due volte), Maratona e campestre, oltre alla classica Cinque Mulini e a tante altre corse.