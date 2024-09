Play Together, allenamenti contro la violenza

Arezzo, 16 settembre 2024 – #Alleniamocicontrolaviolenza”: è questo l’hashtag che caratterizza e descrive la mission dell’iniziativa PLAY TOGETHER che venerdì 27 settembre, a Monte San Savino aprirà le danze della II edizione del premio Harmony Award.

Dalle ore 16.00 alle 18.30, il centro storico savinese si trasformerà in una cittadella sportiva a cielo aperto animata da una moltitudine di giovani atlete e atleti che ci mostreranno come lo sport sia un importante strumento di inclusione, aggregazione, rispetto e lotta ad ogni genere di violenza e disparità.

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto il coinvolgimento di dieci associazioni del territorio aretino e della Valdichiana, in questo 2024 saranno ben diciassette le società sportive che si metteranno in gioco, cimentandosi davanti agli occhi dei presenti, nelle più disparate discipline. Tra queste non mancheranno sport di squadra quali il basket e il calcio, rispettivamente rappresentati dalla Scuola Basket Arezzo, e dalla Sansovino Calcio. La Polisportiva Savinese sarà presente con le proprie rappresentative di pallavolo che si occuperà di organizzare, lungo Corso Sangallo, la 50vs50, e di ginnastica ritmica che vedrà all’opera anche le atlete dell’A.S.D. Olimpea. Tante esibizioni anche per i ginnasti del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Arezzo e dei ballerini delle scuole di danza Danzart, Happy Fun e Le Ballet, mentre il mondo delle arti marziali potrà contare sulla presenza della A.S. Jawara Judo Valdichiana, della NRGym Taekwondo Arezzo e della A.S.D. Tai Chi Chuan Arezzo. E poi ancora spazio al Tennis Club Castiglionese, alla Palestra Eracle, alla lotta greco-romana del G.S. Chimera Arezzo e a discipline, solitamente lontane dai riflettori, come gli scacchi con il C.A.S Colle del Pionta e la A.S.D Chimera Bridge Arezzo. Infine, presente all’appello anche la realtà delle Special Olympics con l’All Stars Arezzo Onlus.

Anche quest’anno agli atleti, ai tecnici e ai dirigenti si uniranno i grandi sportivi che, la sera stessa, al Teatro Verdi, saranno insigniti dell’Harmony Award. Personaggi del calibro di Filippo Galli, Stefano Tacconi, Ferdinando “Fefè” De Giorgi, Carolina Kostner, Manuela Leggeri e Lorenzo Dallari che incontreranno i giovani protagonisti della manifestazione, rilasciando autografi, condividendo le loro esperienze e testimoniando come lo sport debba realmente parlare il linguaggio della non violenza.

Questo pomeriggio di festa, si concluderà con il momento clou della foto finale: società sportive, istituzioni e premiati si riuniranno per posare dietro uno striscione riportante uno slogan contro la violenza. Lo scatto sarà immediatamente pubblicato sui social e inviato ai media per lanciare un messaggio che mostri il concreto impegno della Città di Monte San Savino a contrasto di fenomeni quali la violenza e la discriminazione, fuori e dentro ogni campo da gioco.