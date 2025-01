Pistoiese, il pari è d'oro: 0-0 a Siena in inferiorità numerica

Siena, 2 ottobre 2021 - Punto d’oro per la Pistoiese, in dieci per più di mezz’ora: al “Franchi” il derby tra il Siena e gli arancioni termina 0-0, facendo contenti soltanto gli ospiti. Reduce dalla scoppola interna con l’Ancona Matelica, la Pistoiese cerca una gara attenta e ordinata per andare a punti. Prima frazione di gioco equilibrata per più di mezz’ora; poi il Siena accelera e la Pistoiese deve dire grazie alla reattività di “gatto-Pozzi”. Sono solo schermaglie per i primi 38 minuti: le due squadre giocano una gara a tratti gradevole, ma non regalano grosse emozioni. Spinge maggiormente il Siena, ma la Pistoiese non si tira indietro e specie con Vano prova a colpire dalla distanza.

Gli ultimi 7 primi, compreso l’unico di recupero, sono un’altra partita e qui i padroni di casa meriterebbero decisamente di passare in vantaggio. Al 39’ bianconeri pericolosi: sulla respinta corta della difesa, Disanto si trova il pallone sui piedi in piena area di rigore, ma sparacchia a lato con un destro da dimenticare. Tre minuti più tardi, ecco un’autentica palla-gol: cross dalla destra di Disanto, frustata al pallone con la testa di Paloschi, ma Pozzi riesce a respingere lateralmente con abilità. Sessanta secondi dopo tenta Acquadro, lasciato colpevolmente solo nei pressi dell’area piccola, ma il portiere arancione si salva, stavolta con un pizzico di fortuna.

Al 46’ ancora protagonista Pozzi con un doppio intervento, dapprima respingendo un diagonale di Paloschi dalla destra, appena dentro l’area; sulla respinta corta, conclusione da due passi di Acquadro, ma estremo difensore è lesto a farsi scudo. La ripresa è sulla falsariga del finale di primo tempo: Siena in avanti, Pistoiese che arretra troppo. Al 13’, su corner di Disanto, Paloschi trova la deviazione sul primo palo e per poco non beffa Pozzi. Al 16’ possibile svolta dell’incontro: Ricci viene espulso dal direttore di gara per fallo da ultimo uomo: il capitano arancione aveva trattenuto Varela (anche se accanto aveva un compagno e quindi un giallo sarebbe stato più giusto). Al 26’ Guberti, appena entrato, penetra in area dalla sinistra, rientra sul destro e con un tiro a giro colpisce la traversa. Da questo momento la gara si spegne: il Siena diminuisce paradossalmente l’intensità della propria azione, la Pistoiese controlla gli avversari con maturità, conquistando un pari prezioso.

TABELLINO SIENA – PISTOIESE 0-0 SIENA (4-3-3): Lanni; Farcas, Milesi, Terzi, Mora; Pezzella (25’ st Bianchi), Cardoselli (37’ st Conti), Acquadro; Varela (25’ st Guberti), Disanto (37’ st Montiel), Paloschi (25’ st Karlsson). In panchina: Mataloni, Terigi, Zaccone, Marocco, Marcellusi, Peresin, Darini. Allenatore: Gilardino. PISTOIESE (4-3-1-2): Pozzi; Gennari, Sabotic, Ricci, Sottini; Romano (33’ st Moretti), Santoro (8’ st Martina), Mal (33’ st Minardi); Castellano (33’ st Tempesti); Vano, Pinzauti (8’ st Ubaldi). In panchina: Toselli, Donini, Stijepovic, Basani, D’Antoni, Deratti. Allenatore: Sassarini. ARBITRO: Frascaro di Firenze. NOTE: pomeriggio nuvoloso. Espulso: 16’ st Ricci per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Mal, Bianchi, Gennari. Angoli: 5-5. Recupero: 1’ e 5’. Gianluca Barni