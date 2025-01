Pistoia Volley La Fenice, in piazza della Resistenza la presentazione delle squadre

Pistoia, 9 ottobre 2021 - La pallavolo di Pistoia incontra la città. Questo è l’intento del Pistoia Volley La Fenice che domani, domenica 10 ottobre, dalle ore 11 alla Fortezza 59 in Piazza della Resistenza, presenterà tutte le proprie formazioni, dai gruppi dell’attività promozionale alla prima squadra, l’ABC Ricami, che disputerà il campionato femminile nazionale di serie B2.

Non solo. L’occasione sarà propizia per svelare nuove figure e nuovi incarichi in seno alla società e scoprire le divise di B2 (grande attesa per la prima maglia da gioco). Alla fine è previsto un piccolo buffet, fanno sapere gli organizzatori. “Avremo l’opportunità di illustrare la stagione sportiva 202122 incontrando la città”, fanno sapere da casa Fenice. Il torneo di B2 prenderà il via sabato 16 ottobre. Nel frattempo l’ABC Ricami ha pareggiato 2-2 l’amichevole infrasettimanale giocata all’“Anna Frank” col Blu Volley Quarrata.

Gianluca Barni