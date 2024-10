Ottavi di Coppa Italia, ad Arezzo arriva la Fiorentina

Arezzo, 30 ottobre 2024 – L’ACF Arezzo si prepara per una partita che segna uno storico passo per il club. Per la prima volta, le citte amaranto scenderanno in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un traguardo importante, conquistato l’8 settembre dopo aver battuto per 2-0 il Chievo Verona.

Per l’occasione, l’Arezzo ospiterà allo Stadio Comunale “Città d’Arezzo” la Fiorentina. Il match andrà in scena mercoledì 6 novembre alle 14:30. Questo derby toscano si giocherà quindi per la prima volta nella storia e le ragazze di Ilaria Leoni hanno l’occasione di mettersi alla prova con una squadra blasonata.

La partita vede tante ex scendere in campo. Prima su tutte il capitano, Costanza Razzolini, che ha indossato la maglia della formazione di Firenze nella stagione 15/16. Dalle giovanili della Fiorentina sono passate anche: Giorgia Fortunati, Giulia Martino, Azzurra Corazzi, Sofia Lorieri, Martina Santini, Viola Bartalini e Margherita Santini, con quest’ultime due che hanno militato nella squadra gigliata fino alla scorsa stagione.

Alla guida della Fiorentina c’è Sebastian De La Fuente, che è già stato avversario dell’Arezzo in Coppa Italia. Infatti, durante la stagione 22/23, l’allenatore fu ospite delle amaranto mentre era alla guida del Como. Una partita dal ricordo amaro per le aretine, che in quell’occasione persero per 1-0.

Si comunica che la partita non è coperta da diritti. La Fiorentina ha già fatto richiesta alla società di trasmettere la diretta con telecronaca del match. Chi altro fosse interessato a riprendere la diretta contatti al più presto la società.