Orgoglio amaranto: presidenza in continuità con Daniele Farsetti. La vice è Enrica Cherici

Arezzo, 13 ottobre 2023 – La prima riunione del nuovo direttivo di Orgoglio Amaranto si è svolta ieri sera nella sede del comitato allo stadio. Dopo una breve analisi del voto e il benvenuto ai nuovi eletti si è passati alla distribuzione delle cariche.

All’unanimità è stato scelto come presidente Daniele Farsetti. Una conferma che è stata motivata da tutti con il grande impegno e i risultati raggiunti sotto il suo mandato. Resta a lui anche la delega di tesoriere

Su proposta dello stesso presidente è stata nominata vice presidente Enrica Cherici che insieme a Luca Amorosi ha la delega alla comunicazione.

Al consigliere Francesco Sebastiano Chiericoni restano le deleghe agli affari legali e ai rapporti con la società.

Una nuova riunione è stata fissata per la prossima settimana quando saranno costituiti gruppi di lavoro per gli eventi, il merchandising, i rapporti con le scuole e altri aspetti fondamentali per portare avanti il mandato appena iniziato.

“Grande soddisfazione è stata espressa da tutti per il coinvolgimento sempre maggiore che si è avuto da parte dei nostri soci - tifosi - ha dichiarato il presidente rieletto Daniele Farsetti - In netto aumento il numero di coloro che hanno voluto esprimere il voto per comporre il direttivo. A loro va il nostro ringraziamento per il supporto di idee e operativo che ormai è costante tutto l’anno e che si è cementato soprattutto a partire dalla forte esperienza aggregativa della prima edizione della festa al Bagnoro e che è ulteriormente aumentato nella tre giorni del luglio scorso. Adesso

Oltre alle conferme del precedente direttivo sono subentrati Daniele Ferri che arriva da Cortona e allarga quindi le prospettive anche ai tanti tifosi del resto della Provincia ed Emanuele Severi da tempo ormai volontario del comitato e che porta nuove energie al comitato.”