Arezzo, 19 novembre 2024 – Orgoglio Amaranto alla presentazione del nuovo Città di Arezzo: “Progetto che mira alla sostenibilità economico-finanziaria e ben calibrato sulla città” Orgoglio Amaranto saluta con entusiasmo il progetto del nuovo stadio Città di Arezzo presentato dal presidente Guglielmo Manzo insieme al sindaco Alessandro Ghinelli e alla squadra di architetti progettisti. “Le immagini che abbiamo visto e le parole che abbiamo udito da parte di tutti gli intervenuti denotano un impegno e una volontà forte nella direzione della costruzione della “casa dell’Arezzo”. Non possiamo che riconoscere alla proprietà lungimiranza e una visione d’insieme calibrata per la città e per le ambizioni dei tifosi amaranto. Tra gli aspetti da sottolineare e che ci stanno più a cuore, c’è quello della sostenibilità economico-finanziaria. Nel momento in cui Arezzo avrà il suo nuovo stadio, fine dei lavori prevista nel 2030, la società diventerà completamente autosufficiente, capace quindi di generare le risorse necessarie per operare grazie alla struttura che vivrà aperta a tutti 365 giorni all’anno e anche al sistema di pannelli fotovoltaici che copriranno tutti i settori. Ci sembra un sogno e del resto non è ancora realtà, ma ci sembra anche di vedere accanto a noi solide basi.”