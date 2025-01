Nuovo anno, il messaggio del Presidente dell’ACF Arezzo, Massimo Anselmi

Arezzo, 4 gennaio 2025 – In occasione dell’inizio del 2025, il Presidente dell’ACF Arezzo, Massimo Anselmi, ha inviato un messaggio di motivazione e ottimismo per il nuovo anno, delineando gli obiettivi raggiunti e le prospettive future della squadra e della società.

“Amo guardare al futuro” ha esordito il Presidente “Sono sicuro che l’anno calcistico che ci attende riserverà crescita e soddisfazioni. Per quanto concerne la Prima Squadra siamo in linea con gli obiettivi prefissati e con alcune prestazioni di temperamento abbiamo conquistato partite importanti, crescendo in personalità, fattore per una squadra giovane come la nostra di lavoro e abnegazione. Nelle attività si deve sempre cercare di maturare ed anche come Società stiamo raggiungendo risultati di rilievo per la realtà che rappresentiamo”.

Il Presidente ha anche voluto porgere la sua gratitudine alle imprese che hanno scelto di sostenere il club nel corso di questa stagione. “Desidero ringraziare le aziende che in questa annata hanno voluto essere al nostro fianco e al fianco del movimento calcio femminile. Un approccio concreto e fondamentale nel contesto sociale all’interno del quale viviamo”.

Un aspetto centrale del messaggio è stato anche il riconoscimento del valore del settore giovanile, una delle colonne portanti su cui la società sta investendo con grande impegno. “Futuro significa anche settore giovanile. Un piacere ed un orgoglio aver implementato ulteriormente il nostro vivaio e la nostra scuola calcio: adesso mettere gli scarpini da calcio e giocare in una squadra femminile sin da piccolissima per una bambina di Arezzo è un’opportunità concreta ed una realtà”.

“Sarà un 2025 di impatto e qualità, ne sono sicuro. Forza Arezzo, sempre!” ha concluso il Presidente.

