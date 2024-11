Arezzo, 23 novembre 2024 – Nuova impresa sportiva per Stefano Cusin.

C’è anche un po’ di Castiglion Fiorentino nella recente impresa sportiva compiuta dalla Nazionale di calcio delle isole Comore, che nei giorni scorsi ha conquistato una storica qualificazione alla Coppa d’Africa 2025. Alla guida della Nazionale del piccolo arcipelago di isole dell’Oceano Indiano, situato tra il Mozambico e il Madagascar, c’è il C.T. Stefano Cusin, che dal 2021 è cittadino Castiglionese Benemerito.

“Nuovo storico risultato per "il nostro Mister" Stefano Cusin che è riuscito nella memorabile impresa di portare le Isole Comore, un piccolo arcipelago di isole con neanche un milione di abitanti, alla fase finale della Coppa d'Africa. Un altro risultato eccezionale di un allenatore di calcio che ha vinto sfide impossibili a tutte le latitudini del globo terrestre. Complimenti Stefano!” dichiara il sindaco Mario Agnelli anche via social.

Stefano Cusin vive a Castiglion Fiorentino da più di trent’anni, e proprio a Castiglion Fiorentino, nel 1993, iniziò la sua carriera di allenatore nelle giovanili della Castiglionese. La sua lunga carriera lo ha portato prima ad Arezzo, poi a Montevarchi, prima di iniziare il suo girovagare per il mondo. Dal Wolverhampton, in Inghilterra, come vice di Walter Zenga, all’Ahli al-Khalil in Palestina, fino a diventare C.T. delle Nazionali della Repubblica del Congo e del Sud Sudan. Dal 2 ottobre 2023 è il Commissario Tecnico della Nazionale delle Comore, con la quale solo pochi giorni fa ha raggiunto questo storico traguardo. Per la prima volta nella storia le Comore parteciperanno alla Coppa d’Africa, che si svolgerà in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026.