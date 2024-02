Nicholas Gavagni dell’Alga Atletica Arezzo argento nel salto in lungo ai Campionati Italiani Juniores Indoor

Arezzo, 6 febbraio 2024 – Nicholas Gavagni dell’Alga Atletica Arezzo ha vinto la medaglia d’argento nel salto in lungo ai Campionati Italiani Juniores Indoor. Nato nel 2006 e allenato da Paolo Tenti, l’atleta aretino è sceso in pista ad Ancona nella più importante manifestazione nazionale di categoria dove è stato protagonista di una prova particolarmente positiva con un salto di 7.15 metri con cui è risultato il migliore in assoluto del suo anno di nascita e con cui ha meritato il secondo gradino del podio. Il titolo di vicecampione italiano è arrivato già al primo anno nella categoria Juniores contro avversari più grandi e più esperti, con Gavagni che è riuscito a dare seguito all’argento conquistato nel giugno del 2023 ai Campionati Italiani Allievi e che ha dunque trovato definitiva consacrazione tra le promesse tricolori del salto in lungo.

La manifestazione di Ancona ha visto scendere in pista tra gli Juniores anche Riccardo Cincinelli del 2005 che ha gareggiato nei 60 ostacoli e che, dopo aver festeggiato il titolo regionale, ha mostrato il proprio valore in ambito nazionale con l’accesso alla semifinale e con l’undicesimo miglior tempo con 8.31 secondi. Il gruppo aretino presente ai Campionati Italiani Indoor ha fatto affidamento pure su Federico Rubechini del 2004 che si è ben misurato nel salto in alto tra le Promesse con una prestazione di 2.02 metri che è valsa l’ottavo posto nella classifica finale di categoria. Il fine settimana è stato arricchito dalla conquista del quinto titolo regionale giovanile del 2024 dell’Alga Atletica Arezzo con Stella Arniani: questa giovane promessa, nata nel 2009, ha trionfato nel salto con l’asta al Campionato Toscano Indoor Cadette di Firenze con il record personale di 2.70 metri con cui è salita di ben quarantacinque centimetri più in alto della seconda. Nella stessa competizione ha ben figurato anche Gemma Fabbriciani che si è piazzata seconda nel salto in lungo con il record personale di 5.15 metri, mentre Francesco Tortorelli ha chiuso la gara del salto in lungo al settimo posto con 5.40 metri. Il Campionato Toscano Indoor Allievi, infine, ha regalato soddisfazioni a Filippo Guiducci del 2007 che si è messo al collo l’argento nel salto in lungo con 6.48 metri e che ha registrato una buona prova in vista dei campionati italiani della sua categoria in calendario sabato 10 e domenica 11 febbraio ad Ancona, con l’aretino che ha ottenuto la qualificazione nel ristretto novero di atleti da tutta la penisola che potranno contendersi il tricolore.