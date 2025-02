Arezzo, 26 febbraio 2025 – Nella Comunità Valenciana inizia la stagione 2025 della Bridgestone FIA Ecorally Cup

Guerrini e Prusak (Gass Racing) al via di un campionato ricco di novità. Per il pilota toscano il traguardo della gara mondiale numero cento.

Dopo la falsa partenza in terra svedese la Bridgestone FIA Ecorally Cup prenderà finalmente il via con l'ormai storico Ecorallye de la Comunitat Valenciana con base a Castellón de la Plana. Il circus mondiale ricomincia la propria stagione nella regione colpita dall'alluvione dello scorso autunno. Al via tutti i migliori equipaggi europei e in particolare quelli spagnoli e portoghesi, dato che la gara sarà valida anche per il campionato spagnolo e per il trofeo iberico.

Guido Guerrini il pilota di Sansepolcro e Artur Prusak, vicecampioni del mondo 2024 e terzi su queste strade lo scorso anno, saranno al via con i colori della Scuderia veneta Gass Racing e supportati da Sportmotors Management. Autotest Motorsport è ancora partner tecnico assieme a K-Motor Alto Adige. Previste novità anche sul veicolo che Guerrini e Prusak useranno nel corso della stagione iridata, anche se nelle prime gare scenderà in strada la Kia E-Niro utilizzata nelle quattro vittorie della scorsa stagione.

Tra i cambiamenti di questa stagione c'è inoltre la bandiera sammarinese a fianco al nome di Guido Guerrini. Il pilota toscano, cresciuto a pochi chilometri dalla più antica Repubblica del mondo, si è legato alla federazione automobilistica di San Marino con un progetto che andrà ben oltre il mondiale delle energie pulite. Nel mirino di questa nuova collaborazione anche la Pechino-Parigi, la Dakar 2026 e la voglia di riportare San Marino al centro dell'attenzione di un campionato nato venti anni fa proprio all'ombra del Monte Titano. "La mia prima gara nel 2009 avvenne proprio con una licenza provvisoria di San Marino, ed è davvero curioso che la centesima gara in questo campionato avverrà di nuovo con una licenza Fams", racconta Guerrini alla vigilia della gara d'esordio.

Il campionato 2025 si articolerà su tredici tappe e un serrato inizio di stagione con rally ogni due settimane. Il team italo-sammarinese porterà in gara molte novità tecniche, sportive e nuove collaborazioni in questa prima parte di stagione. Tornerà dopo otto anni la regola degli scarti e conteranno solo i migliori otto risultati. In ogni caso per coloro che puntano al titolo iridato sarà necessario evitare passi falsi e cercare di collezionare punti, podi e possibilmente anche vittorie.

L'Ecorally della Comunità Valenciana prenderà il via venerdì 28 febbraio e si concluderà sabato notte con i risultati che saranno a disposizione la domenica mattina. Le prove speciali, particolarmente impegnative, saranno undici, per un totale di circa 310 chilometri. Grande attenzione alla seconda prova del primo giorno di gara che vedrà gli equipaggi impegnati in 78 chilometri di speciale, una delle più lunghe della storia del campionato.