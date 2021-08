Scarperia (Firenze), 5 agosto 2021 - Valentino Rossi si ritira: a 42 anni dice addio alle corse dopo 26 stagioni nel Motomondiale. Lo ha annunciato lui stesso, scatenando una forte emozione via social tra i milioni di fan in tutto il mondo. Un addio ponderato, certamente non facile, per una stella unica nel suo genere che rimarrà per sempre nella storia del motociclismo.

E in queste ore sono tantissimi i fan toscani che salutano il campione e gli fanno l'in bocca al lupo per questa sua nuova vita. Perché Valentino in Toscana aveva molti tifosi. Che lo celebravano ogni anno, durante il MotoGp del Mugello. L'autodromo di Scarperia diventava un vero e proprio stadio giallo, tutto per Valentino.

Pagine memorabili per gli appassionati di ciclismo, che per quattro giorni vivevano letteralmente per il loro campione. Il Mugello era la sua pista, lo ha sempre detto. Un luogo magico dove davvero l'affetto per il campione si sentiva tutto. Adesso tornerà da ex pilota, sicuramente, nell'impianto di Scarperia. E saranno emozioni e ricordi a non finire.

Per un circuito che non gli ha regalato solo gioie: lo scorso 30 maggio, durante il MotoGp di Scarperia, ci fu la morte di Jason Dupasquier, il giovanissimo pilota svizzero di 19 anni di Moto3. Un momento molto duro per tutto il circo del Motogp: "Non ha senso correre in questa situazione - disse Valentino - Ma certo non correre non cambierà le cose".

Il Mugello per Valentino Rossi non è stato solo teatro di gare, ma anche di prove importanti con le sue moto in vista degli appuntamenti importanti. E' sempre stato insomma uno di casa. E in una stagione altalenante come quella che sta vivendo l'unica top 10 che era riuscito a raggiungere è stata quella del Mugello, forse non a caso.