Lunedì la Coppa Fiera Mercatale Valdarno, classica di ciclismo per Elite e Under 23

Arezzo, 13 aprile 2025 – Stavolta si correrà di lunedì e non di martedì come sempre avvenuto per la Coppa Fiera Mercatale Valdarno, classica di ciclismo per Elite e Under 23. E' la 63esima edizione della gara valdarnese organizzata dalla Polisport con in testa Fabrizio Carnasciali. In palio anche il memorial Fabrizio Fabbri che è stato un professionista di rilievo negli anni Settanta, poi apprezzato direttore sportivo.

Il via ufficiale dallo stabilimento Zucchetti di Terranuova Bracciolini alle 13,30, poi Ponte Leonardo, Levane, Caposelvi, Mercatale, quindi Bucine, Levane, Caposelvi, Mercatale da ripetere sei volte e il tratto finale passando per Rendola Miravalle, San Marco, Rendola, Mercatale. Totale 139 chilometri. L'impennata di Caposelvi da ripetere diverse volte e quella di San Marco nel finale i punti chiave della sfida che vede iscritti ben 197 corridori in rappresentanza di 30 squadre tra cui il Team Hopplà Petroli Firenze con .Regnanti, Lorello, Manenti, la Maltinti Empoli con Crescioli, la Gallina Lucchini con Belleri, vincitore l'anno scorso, Guerra e Magli, la Trevigiani con Fabbro, la Solme Olmo con Blanco, la Petrucci con Garzi, primo a Mercatale nel 2023, la Zappi con il britannico Harding e tante altre come l'aretina Rosini guidata da Franco Chioccioli vincitore del Giro d'Italia 1991.

Nell'albo d'oro spicca Ivan Basso nel 1999 con la maglia di campione del mondo under 23. Poi da professionista Basso ha vinto due Giri d'Italia, è arrivato secondo e terzo al Tour de France. Tra le curiosità, 50 anni fa la prima vittoria straniera con il britannico Philip Edwards poi valido gregario di Francesco Moser e i toscani a digiuno di successi per 38 edizioni, dal 1969 acuto di Vignolini, al 2007, primo Ginanni.