Leonardo Tassi nuovo giocatore del Terranuova Traiana

Arezzo, 13 luglio 2024 – ASD Terranuova Traiana comunica ufficialmente di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo temporaneo, per la stagione sportiva ‪2024-2025, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Tassi, rilevandolo dalla Dinamo Firenze Ovest con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025.

Nato il 24/08/2005, piede mancino, centrocampista, Tassi è cresciuto nel settore giovanile di AC Prato, per passare poi alla Pistoiese dove resta per 2 anni. Successivamente per 3 stagioni è con la US Limite e Capraia 1920 con cui vince nel 2021-2022 il Campionato Provinciale Allievi Under 17 e conquista la promozione nella categoria regionale. Passa poi al Firenze Ovest. Nel 2022-2023 colleziona con i rossoblù 22 presenze e due gol in campionato più due in Coppa Italia, conquistando la salvezza dopo i play-out. La rete del definitivo 1-1 messa a segno in casa contro la Lastrigiana alla quattordicesima di andata lo fa diventare il primo classe 2005 a segnare in Eccellenza Toscana. In questa stagione resta con la società di via della Stazione delle Cascine e mette in fila 31 presenze ed un gol in campionato (con i fiorentini che retrocederanno dopo il playout perso in trasferta) e 5 presenze in Coppa Italia dove raggiunge il traguardo della semifinale regionale, per altro persa 1-0 al Mario Matteini. Con la Rappresentativa Regionale Juniores nella passata stagione arriva la partecipazione alla quinta edizione del prestigioso Memorial Fabio Bresci alla Rufina, mentre quest’anno parte al Torneo delle Regioni numero 60, svoltosi in Liguria.