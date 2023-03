Le World Rookie Freeski Finals a Madonna di Campiglio

In azione

Madonna di Campiglio, 29 marzo 2023 – Le World Rookie Freeski Finals ritornano per la seconda volta a Madonna di Campiglio dove i migliori freeskier si sfidano nel contesto dell’Ursus Snowpark.

Circondato da un incredibile paesaggio, lo snowpark è stato costruito magistralmente, caratterizzato da una linea competitive: tre sezioni di kickers (15, 18, 20 metri) e due rail section (prima combo con rainbow, up rail e booster rail, secondo set up con un down rail, double kink rail e un flat in rail). Oggi il giorno di qualifica è stato perfetto grazie alle migliori condizioni meteo possibili: sole e cielo azzurro. Tutti gli atleti durante la competizione e durante le attività collaterali si sono divertiti più di quanto di aspettavano. Grazie alla collaborazione con le associazioni Gruppo Gamma e Anfass Association, i rookie hanno partecipato a un laboratorio di arte assieme con gli amici disabili di Cremona e Trento. Un grande esempio di inclusione fra persone di diverse nazionalità ed abilità.

Qui i risultati delle qualifiche

Qui la starting list