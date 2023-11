Le Allieve della Ginnastica Petrarca da applausi alla Zona Tecnica Interregionale

Arezzo, 6 novembre 2023 – Un titolo interregionale di ritmica per la Ginnastica Petrarca. Il merito è di Linda Fiorucci che è salita sul gradino più alto del podio della Zona Tecnica del Campionato Individuale Allieve Gold che, nell’abruzzese Alba Adriatica, ha proposto un confronto tra le migliori ginnaste emerse dalle singole regioni per arrivare a definire le qualificazioni per le finali nazionali. La giovane atleta petrarchina nata nel 2013 è riuscita a emergere in questo contesto d’eccezione e, dopo la vittoria del titolo toscano nella categoria Allieve 2^ Fascia, è tornata a esibirsi nella fase interregionale in un programma completo di esercizi tra corpo libero, fune e cerchio, con tre ottime performance che sono valse il miglior piazzamento in classifica e il pass per i campionati italiani.

Particolarmente positiva è stata anche la prova di Caterina Falomi del 2012 che, tra le Allieve 3^ Fascia, ha rotto il ghiaccio in pedana con due positivi esercizi a nastro e corpo libero, poi ha meritato la semifinale alla fune e infine si è messa alla prova nella finale alle clavette. La somma tra tutti i punteggi ha permesso alla ginnasta aretina di piazzarsi al quarto posto nella classifica interregionale e di festeggiare così la qualificazione per i campionati italiani in programma da venerdì 1 a domenica 3 dicembre a Cervia. La Ginnastica Petrarca, dunque, potrà schierare ben due atlete nel ristretto novero delle migliori Allieve d’Italia che resteranno fino all’ultimo in corsa per il tricolore, a conferma della bontà del lavoro svolto dalle allenatrici Francesca Lapi, Benedetta Moroni, Anna Bigi e Aurora Peluzzi. Lo staff tecnico della ritmica è composto anche da Maria Virginia Spinelli, Sofia Barbagli, Annalisa Giannetti, Bianca Maria Martinelli e dalla coreografa Stefania Pace che svolgono un ruolo determinante nella crescita di nuovi talenti.

La Zona Tecnica ha visto la presenza di altre due ragazze della società aretina che, con carattere e entusiasmo, erano riuscite a ben figurare nel campionato regionale e hanno così vissuto le emozioni della fase interregionale. Giulia Aritti è stata protagonista di un’ottima prova tra le Allieve 4^ Fascia con cui ha sfiorato la qualificazione per le finali nazionali: con i buoni esercizi al cerchio, al nastro, alle clavette e, in finale, alla palla ha ottenuto il settimo posto che non è bastato per proseguire il cammino nel campionato italiano ma che permette di ben sperare in vista del futuro. La squadra della Ginnastica Petrarca è stata chiusa da Aurora Serafieri tra le Allieve 1^ Fascia che, dopo il ripescaggio dal campionato regionale, è scesa in pedana a corpo libero e fune con cui è riuscita a centrare la finale alla palla dove ha chiuso all’ottavo posto a causa di un errore che le ha impedito di cogliere il pass per la fase nazionale. «La Zona Tecnica è stata un successo - commenta Moroni. - In una manifestazione tanto impegnativa e delicata, ognuna delle nostre quattro atlete è riuscita a centrare ottimi risultati e, con grinta e passione, a cogliere i frutti del duro lavoro in palestra».