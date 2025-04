Arezzo, 28 aprile 2025 – L'ACF Arezzo sbaglia un rigore e cade contro il Parma per 2-0. Arriva la salvezza matematica, complice la sconfitta del San Marino Academy.

Siamo giunti alla 27esima giornata di campionato. L’ACF Arezzo cercherà di fermare la corsa allo scudetto del Parma Women attualmente a 2 punti di distanza dalla capolista.

ACF AREZZO - PARMA WOMEN

ACF Arezzo: Bartalini, Licco (Barsali 56’), Carcassi, Corazzi, Bruni, Prinzivalli (Nasoni 88’), Toomey, Facas (Lorieri 56’), Martino (Lunghi 56’), Fotunati (Taddei 75’), Razzolini

A disposizione: Pieri, Lunghi, Barsali, Santini Margherita, Torres, Taddei, Lorieri, Nasoni Emma, Orsenigo

All. Ilaria Leoni

Parma Women: Copetti, Masu, Rabot, Pondini (Mounecif 88’), Lonati (Peruzzo 73’), Rizza, Distefano (Rognoni 64’), Kajzba (Ferin 64’), Ambrosi, Ferrario (Catelli 73’), Benedetti

A disposizione: Fierro, Peruzzo, Zazzera, Mounecif, Nichele, Catelli, Rognoni, Meneghini, Ferin

All. Salvatore Colantuono

Marcatrici: Lonati (16’), Ferrario (51’)

Ammonite:

Angoli: 1 - 4

Recupero: 0’ - 4’

PRIMO TEMPO

6’ Prima occasione per il Parma. Benedetti dal fondo della fascia sinistra fa un passaggio in area per le compagne, trova Ferrario ma la numero 28 viene fermata dalla difesa amaranto.

7’ Rizza cerca il traversone ma la prende male e non conclude, ne approfitta Lonati che calcia alto sopra la porta mettendo la palla in rimessa dal fondo.

16’ Goal Parma. Rabot mette la palla in gioco da una rimessa laterale, trovando la compagna di squadra Benedetti. La numero 46 gialloblu, dalla fascia sinistra, offre un assist in area a Lonati che calcia segnando il goal dell’uno a zero.

19’ Occasione di raddoppio per il Parma Women. Da una rimessa laterale, battuta quasi dalla linea di metà campo, arriva una palla centrale in profondità per Kajzba che calcia forte ma si fa trovare pronta Bartalini che blocca in due tempi.

34’ Martino dalla bandierina tira direttamente in porta dove trova il pugno di Copetti. Ci riprova subito Carcassi di testa ma nella mischia la palla si allontana dalla rete; Razzolini prede possesso della sfera e calcia a Fortunati, che, dalla fascia sinistra, tira forte in porta ma viene bloccata dalla numero 77 parmigiana.

40’ Bartalini esce molto e calcia lungo per lanciare le compagne. Razzolini si impossessa della palla e in solitaria arriva nell’area di Copetti ma viene trattenuta da un’avversaria. L’arbitro ritiene tutto regolare e lascia continuare il gioco.

43’ Con una rimessa dal fondo Bartalini serve una palla per Carcassi. La numero 7 amaranto percorre tutto il campo fino all’area di rigore avversaria, calcia superando la difesa del Parma Women a cercare le compagne. Fracas prova il colpo di testa ma la palla finisce sul fondo.

SECONDO TEMPO

51’ Goal Parma. Pondini, dalla fascia destra, calcia forte sul secondo palo ma Batalini la respinge in tuffo. Ferrario approfitta dell’occasione calciando di prima e segnando il raddoppio del Parma Women.

63’ Un’azione iniziata da calcio di punizione sulla fascia destra da avvio a una serie di passaggi tra le ragazze di Ilaria Leoni che aggirano perfettamente la difesa gialloblu. Blasoni conclude crossando in area dove trova Carcassi che tenta la conclusione ma la palla termina sul fondo.

68’ Fallo di Rognoni su Carcassi concede il calcio di rigore all’ACF Arezzo. Sul dischetto si presenta Razzolini che calcia forte all’angolino in basso a destra ma Copetti la para. Nella mischia si susseguono una serie di rimpalli che terminano con una palla indietro per Barsali. La numero 11 amaranto crossa nuovamente in area dove trova Lorieri che prova la conclusione ma la palla finisce fuori.

75’ Rognoni attacca la difesa amaranto arrivando, in solitaria, davanti la porta di Bartalini. La 23 gialloblù calcia basso sul secondo palo ma Bartalini la devia mettendo la palla in calcio d’angolo battuto poi sopra la traversa.

L’ACF Arezzo non riesce a fermare la corsa al titolo del Parma Women.