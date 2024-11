La scherma paralimpica riparte da Pisa

Pisa, 5 novembre – Sono 26 le nazioni che dal 7 al 10 novembre sulla pedana del PalaCus a Pisa si sfideranno nella prima delle sei tappe della Coppa del Mondo di scherma paralimpica, primo impegno di livello internazionale dopo i Giochi Paralimpici di Parigi 2024: 4 giorni di gare che danno il via al percorso con direzione Los Angeles 2028.

Si parte giovedì con la spada femminile con le azzurre Alessia Biagini e Julia Anna Markowska, mentre nel fioretto maschile spicca la presenza di Matteo Betti, argento a Parigi, insieme a Emanuele Lambertini, Michele Massa e Gianmarco Paolucci. Venerdì in pedana la sciabola maschile con il bronzo paralimpico Edoardo Giordan, insieme a Gabriele Maria Albini, Davide Costi, Andrea Jacquier e Gianmarco Paolucci. In tabellone anche il fioretto femminile con la capitana Loredana Trigilia e Alessia Biagini.

Infine, sabato ultime prove individuali con gli azzurri di spada Davide Costi, Salvatore De Falco, Luigi Fioretti, Michele Massa e David Spiga e la sciabola femminile con Loredana Trigilia e Julia Anna Markowska. "Stiamo lavorando molto - ha detto l'assessore comunale allo sport ed ex campionessa azzurra di scherma, Frida Scarpa - per valorizzare lo sport e promuovere un numero sempre maggiore di eventi sportivi a Pisa. E siamo orgogliosi che Federscherma si affidi alla nostra città per eventi di questo calibro": La tappa di coppa del mondo paralimpica, ha aggiunto l'assessore alla disabilità Giulia Gambini, "rappresenta un'opportunità per promuovere sempre di più gli sport per persone con disabilità, non solo ai livelli agonistici e massimi come quelli rappresentati dagli atleti che potremo ammirare, ma a tutti i livelli e valorizzare lo sport come diritto al benessere per tutti".

L’evento internazionale è organizzato, per il nono anno consecutivo, dal club Pisascherma presieduto da Giovanni Calabrò