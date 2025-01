La Lucchese espugna il Manucci di Pontedera

Pontedera, 16 ottobre 2021 – La Lucchese torna da Mannucci di Pontedera con tre punti importanti per la classifica e per il morale. I rossoneri sbloccano subito il match al 3’ con Corsinelli, che serve Semprini che in area di rigore tra una selva di gambe avversarie riesce a battere Sposito.

Tre minuti più tardi arriva il pareggio dei padroni di casa. Punizione di Caponi per Mutton che di testa sorprende tutti. All’8’ arriva anche il gol del vantaggio del Pondera, sempre con una punizione di Caponi questa volta per Bakayoko che salta più in alto di tutti.

La Lucchese cerca subito di reagire ed inizia a macinare azioni da gol a ripetizione. Il pareggio arriva al 35’ con Fedato che ci prova da fuori e Semprini sulla traiettoria della palla riesce a deviare in rete. Il finale è tutto di marca rossonera, con gli uomini di Pagliuca che provano con tutti i mezzi a passare in vantaggio. Nel finale è Corsinelli che ci prova, ma la difesa amaranto devia in angolo. Si va al riposo in perfetta parità con la Lucchese che èuò solo recriminare per i due gol subiti, ma soprattutto per non essere riuscita a gestire il vantaggio al cospetto di un Pontedera che troppe volte è apparso insicuro soprattutto in difesa. Nella ripresa la Lucchese riparte sempre all’attacco e ci prova subito con Fedato, ma la sua conclusione termina fuori.

Al 10’ Bakayoko, atterra in area di rigore Baldan e l’arbitro concede il calcio di rigore. Dagli undici metri Fedato, con freddezza porta meritatamente in vantaggio la Lucchese. In pratica il match finisce qui contro un Pontedera, che ad eccezione dei due gol frutto di due disattenzioni della difesa rossonera, non ha creato nessun pericolos dalle parti di Coletta. E martedì ci sarà il turno infrasettimanale contro la Fermana in trasferta.

Tabellino

Pontedera Lucchese 2 – 3 PONTEDERA (3-5-2): Sposito; Shiba (35’ st Parodi), Espeche, Bakayoko (15’ st Pretato); Perretta, Barba, Caponi, Catanese (15’ st Benedetti), Milani; Magnaghi Mutton (29’ st Mattioli). (A disp: Angeletti, Santarelli, Bardini, Di Meo, Marianelli, D’Antonio, Regoli, Del Carlo). All. Maraia. LUCCHESE (4-3-1-2): Coletta; Papini, Baldan, Bellich, Corsinelli; Visconti (45’ st Bachini), Eklu, Figerio (23’ st Brandi); Belloni (45’ st Nannini); Semprini, Fedato (38’ st Bensaja). (A disp.: Cucchietti, Gibilterra, Babbi, Yakubiv, Nanni, Schimmenti, Lovisa, Ruggiero). All. Pagliuca. Arbitro: Stefano Milone di Taurianova. Reti: 3’ pt e 35’ pt Semprini, 6’ pt Mutton, 8’ pt Bakayoko, 11’ st (rig.) Fedato, Note: ammoniti Catanese, Shiba, Bakayoko, Magnaghi, Benedetti, Espeche, Baldan, Fedato e Belloni; recupero 2’ pt e 5’ st. Alessia Lombardi