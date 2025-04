La Chimera Nuoto festeggia sei medaglie tricolori con Sofia Napoli

Arezzo, 1 aprile 2025 – Una Chimera Nuoto da record ai Criteria Nazionali Giovanili. La manifestazione di Riccione, valida come campionato italiano invernale, ha visto come assoluta protagonista Sofia Napoli del 2010 che ha conquistato un oro, due argenti e tre bronzi, per un totale di sei medaglie nella categoria Juniores che la consacrano tra le grandi promesse del nuoto tricolore. Il miglior risultato è arrivato nei 400 misti dove la nuotatrice è risultata la migliore d’Italia con il tempo di 4’44”25 con cui ha vissuto la grande gioia di salire sul gradino più alto del podio, ma la sua partecipazione alla gara è stata arricchita anche dagli argenti nei 400 e negli 800 stile libero, e dai bronzi nei 100 rana, 200 rana e 200 misti. Questi piazzamenti danno seguito alla recente vittoria di due titoli regionali e rappresentano, in termini di numero di medaglie, il miglior risultato mai raggiunto dalla Chimera Nuoto in una manifestazione nazionale.

I primi giorni dei Criteria Nazionali Giovanili, riservati alle categorie femminili, hanno visto emergere anche Margherita Mattioli del 2011 che si è messa alla prova con le migliori coetanee di tutta la penisola della categoria Ragazze dove si è piazzata quinta nei 100 farfalla e settima nei 200 farfalla. Il gruppo della Chimera Nuoto ha poi registrato le partecipazioni di Sofia Donati nei 50, 100 e 200 dorso, di Gaia Burzi nei 200 e 400 misti, di Isabella Sacchetti nei 200 farfalla e di Martina Minervino nei 200 farfalla, con un totale di sei atlete che nei mesi scorsi erano riuscite a conquistare la qualificazione in diverse specialità e diverse categorie. I Criteria Nazionali Giovanili proseguiranno ora con le gare maschili dove la Chimera Nuoto sarà presente con Gabriele Mealli, Sergio Gramma, Alessio Menchetti, Tommaso Senesi e Riccardo Rosi. Questa forte partecipazione alla fase finale italiana testimonia la bontà del percorso di preparazione impostato al Palazzetto del Nuoto di Arezzo dallo staff tecnico con Marco Licastro, Adriano Pacifici e Mattia Esposito, con il coordinamento del direttore sportivo Marco Magara, la collaborazione del dottor Emanuele Cherubini per la prevenzione degli infortuni e il sostegno dei preparatori atletici Matteo Cetarini e Luca Ricciarini. «Sofia Napoli ha conquistato un palmares eccezionale - commenta Magara, - con ben sei medaglie tricolori che premiano impegno, determinazione e passione di questa giovane nuotatrice che ha conseguito un risultato con pochi precedenti perché è riuscita a salire sul podio in tutte le gare disputate. La Chimera Nuoto, da oltre un decennio, riesce ogni anno a festeggiare almeno una medaglia di livello nazionale a testimonianza di come, pur cambiando gli atleti, rimanga costante l’alto livello della preparazione impostata dai nostri tecnici».