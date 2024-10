Arezzo, 10 ottobre 2024 – La BC Servizi Arezzo lotta fino alla fine ma è costretta alla resa ad Empoli Al PalaSammontana gli amaranto alzano bandiera bianca negli ultimi secondi di gioco

Computer Gross USE Empoli - BC Servizi Scuola Basket Arezzo 80-74 Computer Gross: Giannone 7, Baccetti 15, Sesoldi 7, Rosselli 10, Ramazzotti ne, De Leone 4, Mazzoni 12, Quartuccio 9, Tosti, Giantini ne, Regini ne, Maric 16. All.Valentino Ass. Elmi e Cappa BC Servizi: Scortica 2, Toia 15, Nica ne, Iannicelli 2, Marcantoni ne, Bizzone 19, Lemmi 10, Prenga 8, Vagnuzzi, Kader 2, Terrosi 2, Bischetti 14. All.Fioravanti Ass.Liberto Partita al cardiopalma al PalaSammontana di Empoli dove la BC Servizi Scuola Basket Arezzo sfodera una prestazione di carattere insidiando fino all'ultimo pallone la Computer Gross di coach Valentino. A decidere la partita a favore dei padroni di casa le 13 triple messe a segno nell'arco dei quaranta minuti, con Baccetti capace di castigare la difesa amaranto per due volte consecutive sullo scadere dei 24 secondi nelle azioni finali. Inizio partita in salita per la BC Servizi che subisce quattro canestri da 3 punti nei primissimi minuti di gioco che valgono il 13-5 per Empoli, come sarà per tutta la partita i ragazzi di coach Fioravanti hanno però carattere e forza di reazione che li portano a ritrovare la parità a quota 14 dopo una tripla di Buzzone. Un nuovo strappo della squadra di casa porta il punteggio sul 23-16 con cui si chiude un frizzante primo quarto. Nel secondo parziale gli amaranto sono ancora costretti ad inseguire, scivola anche a -10 sul 34-24, poi i punti segnati da Toia e Lemmi permettono alla BC Servizi di andare negli spogliatoi sotto di 5 lunghezze (37-32). Il momento migliore della Computer Gross è ad inizio terzo quarto, quando Rosselli e De Leone scavano un altro break che vale il +11 per i locali. Arezzo stringe le maglie in difesa e punto dopo punto si riavvicina nuovamente a due possessi di distanza con Maric che firma il canestro del 54-48 del 30'. Sempre Maric prova a dare una nuova accelerata con un canestro dalla lunga distanza (59-50), il quintetto di coach Fioravanti però non cede ed alzando l'intensità difensiva prende fiducia anche in attacco dove Bischetti e Toia segnano canestri preziosissimi nell'accorciare le distanze. Empoli si blocca a quota 71 mentre la BC Servizi continua a macinare punti e con due liberi di Lemmi opera il sorpasso a poco più di un minuto dalla fine. A questo punto è Rosselli a mettere il canestro del contro sorpasso poi è Maric in contropiede a riportare sul +3 la Computer Gross. Dalla lunetta Buzzone non trema ma il canestro della vittoria dei padroni di casa arriva con Baccetti da 3 punti che sulla sirena dei 24 secondi spezza definitivamente le velleità amaranto. La partita termina poi con due liberi di Rosselli che fissano il punteggio finale sull'80-74 che lascia molto amaro in bocca alla BC Servizi per la sconfitta ma deve dare consapevolezza delle proprie potenzialità in vista dei prossimi impegni dei ragazzi di coach Fioravanti a partire dalla sfida di Martedi prossimo al Palasport Estra alle 21 contro il Costone Siena.