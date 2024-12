Arezzo, 21 dicembre 2024 – La BC Servizi Arezzo chiude il 2024 con un'altra trasferta senese Domenica alle 17.30 amaranto sul parquet della Virtus degli ex Evangelisti e Zocca

Ultima partita del 2024 Domenica alle 17.30 per la BC Servizi Arezzo che sarà di scena al PalaCorsoni di Siena per affrontare la Stosa Virtus Siena, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Corso di Pisa e Cavasin di Rosignano Marittimo (LI). La Virtus degli ex SBA Evangelisti in panchina e Zocca in campo sta viaggiando con il vento in poppa dopo la straripante vittoria nel derby con il Costone e l'autoritario blitz di domenica a Castelfiorentino, con l'innesto di Guerra i rossoblù hanno cambiato marcia risalendo la classifica, il nuovo playmaker virtussino viaggia infatti ad 11,5 punti realizzati a partita. Sono altri 4 poi i giocatori di Siena che superano i dieci punti di media, Calvellini, Zocca, Gianoli e Bartoletti che portano la squadra di coach Evangelisti ad oltre 80 punti realizzati a partita. Sarà ovviamente una partita dove la BC Servizi dovrà sbagliare pochissimo per provare a mettere i bastoni tra le ruote della Stosa in un campo storicamente ostico per i colori amaranto. Per tutti i sostenitori aretini che non seguiranno la squadra a Siena, la partita sarà trasmessa in diretta streaming nei canali social della Virtus Siena.