Arezzo, 12 dicembre 2024 – La BC Servizi Arezzo cala il tris superando la Computer Gross Empoli Gara punto a punto al Palasport Estra che premia la determinazione degli amaranto

BC Servizi Scuola Basket Arezzo-Computer Gross USE Empoli 84-79 Parziali: 26-20, 45-42, 65-63 BC Servizi: Scortica 3, Toia 11, Nica ne, Iannicelli 5, Marcantoni ne, Buzzone 17, Lemmi 6, Prenga 11, Vagnuzzi 2, Kader 10, Terrosi ne. All. Fioravanti Ass.Liberto Computer Gross: Giannone 24, Baldacci ne, Baccetti 6, Sesoldi 3, Rosselli 14, Ramazzotti ne, De Leone 6, Mazzoni 8, Tosti 2, Regini, Maric 16. All. Valentino Ass.Elmi e Cappa Terzo successo consecutivo per la BC Servizi Arezzo che nel turno infrasettimanale batte la seconda della classe Computer Gross Empoli consolidando il proprio quinto posto in classifica. Coach Fioravanti deve fare i conti con un Prenga non al meglio e lancia in quintetto Kader che risponderà con una prestazione da 10 punti e 8 rimbalzi, dall'altra parte coach Valentino deve rinunciare a Quartuccio. L'inizio partita è molto frenetico con entrambe le squadre che viaggiano a ritmo sostenuto, la BC Servizi prova a dare subito degli strappi ma dall'altra parte Empoli risponde con quattro triple che tengono la partita in equilibrio, nel finale di primo quarto gli amaranto riescono a prendersi sei punti di vantaggio grazie a due liberi di Toia che fissano il punteggio alla prima sirena sul 26-20. Arezzo prova ad allungare e si porta sul 32-23 con una tripla di Bischetti, ma gli ospiti non mollano la presa con Giannone che finalizza i canestri che riportano sotto la squadra di coach Valentino. All'intervallo la BC Servizi è ancora avanti 45-42 ed al rientro in campo la partita scorre gradevole sui piani dell'equilibrio con le difese che non riescono a fermare i rispettivi attacchi. Alla terza sirena il punteggio vede gli amaranto di coach Fioravanti sul 65-63 dopo che la Computer Gross aveva anche messo la testa avanti di una lunghezza con due liberi di Baccetti. L'ultimo parziale vede la difesa amaranto salire di tono e nonostante qualche palla persa la BC Servizi si conquista con le unghie 5 punti di vantaggio che prova a gestire. In fase difensiva la SBA riesce a bloccare le iniziative ospiti così con Buzzone e Prenga Arezzo arriva al +10 con due minuti da giocare (80-70). La reazione di EMpoli è repentina, prima Baccetti segna una tripla poi Giannone e Rosselli accorciano dalla lunetta fino al -3 (82-79) con 20 secondi da giocare. La BC Servizi perde palla così gli ospiti hanno il possesso per pareggiare, la difesa amaranto regge l'urto e dopo una lotta a rimbalzo il pallone finisce nelle mani di TOia che subisce il fallo sistematico avversario. In lunetta la mano del capitano della SBA non trema e così arrivano i due punti che fissano il punteggio finale sull'84 a 79 perchè negli ultimi secondi la Computer Gross non riesce a concretizzare. Il Palasport Estra festeggia assieme alla squadra il terzo sigillo consecutivo, una vittoria importante contro un avversario solido che precede la BC Servizi in classifica, adesso prima della sosta natalizia doppia trasferta a Siena per il quintetto di coach Fioravanti, Domenica 15 sul camp del Costone e sette giorni dopo sul quello della Virtus di coach Evangelisti. Ufficio Stampa BC SERVIZI Scuola Basket Arezzo

Nella foto di Raul Dominici Mama Kader