Arezzo, 13 ottobre 2023 – Il weekend del settore giovanile amaranto

PRIMAVERA 4 // Arezzo-Novara 3-3

Partita emozionante allo stadio di Laterina, con le due formazioni che hanno cercato fino al termine di superarsi. Alla fine un punto per uno e tanti applausi per tutti. Arezzo in vantaggio con Parretti al 23’ del primo tempo, ma i piemontesi reagiscono e 10 minuti dopo raggiungono il pari con Zocco. Ad inizio ripresa è sempre Parretti, al terzo centro in due gare, a portare avanti gli amaranto, ripresi ancora una volta da un centro di Rosa. La partita va avanti con azioni da una parte e dall’altra ed al 17’ del secondo tempo il Novara va avanti con Pasquino. I ragazzi di mister Violetti reagiscono ed ottengono il meritatissimo pari grazie a Capitani al 33’ della seconda frazione.

UNDER 17 NAZIONALI // Recanatese-Arezzo 0-3

Esordio di campionato scoppiettante per i ragazzi di mister Bernardini, che si impongono con largo punteggio sul terreno del ‘Nicola Tubaldi’ di Recanati. Amaranto avanti dopo 10 minuti grazie ad un gran gol da fuori area di Banelli, doppiato al minuto 25’ da un centro di Sussi. Arezzo al riposo avanti di due reti, che diventano tre grazie al sigillo di Errunghi al 39’ della ripresa.

UNDER 16 NAZIONALI // Arezzo-Ancona 1-4

La prima di campionato dei ragazzi di mister Tuzzi è condizionata dalle numerose assenze e da molta sfortuna. Arezzo in partita nel primo tempo concluso sul 2 a 1 per gli ospiti. Per gli amaranto in rete Fratini. Nella ripresa i giovani amaranto provano a riequilibrare le sorti del match, sprecano molto ed inevitabilmente si espongono alle ripartenze dei marchigiani che trovano così altre due reti.

UNDER 15 NAZIONALI // Recanatese-Arezzo 0-2

Gli amaranto di mister Peruzzi espugnano il ‘Nicola Tubaldi’ con una rete per tempo al termine di una bella partita ben giocata da entrambe le formazioni. Arezzo avanti con Giannini, quindi sale in cattedra l’estremo difensore amaranto Piccini che nega più volte il pari ai padroni di casa. Nella ripresa Farnese al termine di un bel contropiede chiude la partita.