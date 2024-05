Arezzo, 2 maggio 2024 – Il Tennis Giotto debutta nei campionati di padel di serie C. L’esordio è fissato per domenica 5 maggio quando, dalle 10.00, la prima squadra maschile romperà il ghiaccio sui campi casalinghi di via Divisione Garibaldi con l’H2M di Campi Bisenzio nel turno inaugurale della più importante competizione regionale, avviando un percorso che troverà poi seguito nelle settimane successive contro il Padel31 di Grassina, contro la Libertas Sport Livorno e contro il Centro Padel Firenze. La formazione, alla seconda stagione in C, sarà composta direttamente dai due maestri di padel Roberto D’Ippolito e Tommaso Ricci che si avvicenderanno con Alessio Bulletti, Alessandro Caneschi, Giovanni Ciacci, Filippo Fratini, Paolo Fratini, Osvaldo Fratini, Tommaso Luchetti e Giacomo Mantovani.

Domenica 12 maggio, invece, è la data fissata per il primo turno stagionale della squadra femminile di padel di serie C che, capitanata da Federica Gudini e Patrizia Felicini, farà affidamento anche su Ester Baschirotto, Serena Casini, Alessia Duchi, Gaia Fratini, Federica Giuliattini e Laura La Grassa. Questo gruppo di atlete del Tennis Giotto sarà impegnato in un calendario che prevede subito una trasferta in casa del Tc Prato, seguita dai successivi incontri con Paddle Firenze, Siena Padel e Livorno Padel Center. Una terza formazione del circolo aretino è invece pronta al debutto nel campionato maschile di serie D che prenderà il via dalle 15.00 di sabato 4 maggio con il Tennis Vinci in casa, proseguendo poi con gli incontri con Ct Sansepolcro, H2M e Siena Padel: in questa competizione giocheranno capitan Claudio Dragoni, Pietro Bramanti, Niccolò Brocchi, Luca Bulletti, Nicola Carboni, Nicola Carini, Michele Cartocci, Andrea Casi, Alessandro Fucci, Cristian Maggini, Mattia Martini e Federico Sassoli.

Il Tennis Giotto, nel frattempo, ha archiviato la prima fase dei campionati a squadre di tennis con ottimi risultati tra cui spicca l’approdo ai Play Off della squadra maschile di serie C che, con il terzo posto nel proprio girone, è restata in corsa per la promozione in B2. Un cammino positivo è stato vissuto anche dai ragazzi e dalle ragazze del settore giovanile, con ben sette formazioni su otto che hanno superato il girone iniziale e che hanno centrato l’accesso ai tabelloni a eliminazione diretta: Under12 maschile, Under14 “A” e “B” maschile e Under14 femminile, Under16 “A” e “B” maschile, e Under18 maschile scenderanno in campo da sabato 18 maggio con l’obiettivo di competere per il titolo regionale. Un’altra squadra emersa dalla prima fase è la serie D3 “A” maschile che ha centrato quattro vittorie in quattro incontri disputati, meritando la possibilità di giocare gli spareggi per la salita in D2.