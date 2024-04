Il sindaco Ghinelli e l’assessore Scapecchi a “Un campione per amico”

Arezzo, 10 aprile 2024 – Anche il sindaco Alessandro Ghinelli e l’assessore Federico Scapecchi hanno partecipato a “Un campione per amico”, con Ciccio Graziani, Claudio Panatta, Andrea Lucchetta e Martín Leandro Castrogiovanni. Quattro miti dello sport italiano che hanno trasformato il parcheggio Eden in una palestra a cielo aperto dove gli alunni delle scuole elementari hanno potuto cimentarsi in varie attività all’insegna dell’integrazione, del rispetto per la diversità e… perché no… inseguendo il proprio sogno nel cassetto.

“L’immagine che Arezzo ha offerto – ha sottolineato il sindaco Alessandro Ghinelli – è stata molto edificante: i bambini che si sono divertiti sono stati circa 500, un numero non banale che dimostra come le singole scuole e l’ufficio scolastico provinciale abbiano aderito con entusiasmo. Una mattina a contatto con i campioni ha significato condividere quanto essi rappresentano e muovendo proprio dal connubio tra sport e valori morali, ricordo a tutti i giovanissimi partecipanti che il successo ambito non solo nella disciplina preferita ma anche nella vita dipenderà sempre e solo dal loro impegno”.

“A proposito di parcheggio Eden – ha aggiunto l’assessore Federico Scapecchi – intendo ringraziare la società Atam e la polizia municipale per avere permesso che l’evento si realizzasse in sicurezza, grazie a una soluzione in grado di minimizzare i disagi per gli automobilisti fruitori. I ringraziamenti vanno ovviamente anche alle società sportive locali che con i propri volontari hanno coadiuvato i 4 campioni, Olmoponte Santa Firmina, Tennis Giotto, Club Arezzo e Vasari Rugby”.