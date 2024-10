Il Club Arezzo domina la Rufina

Arezzo, 21 ottobre 2024 – Club Arezzo domina la Rufina. Buona prestazione che permette ai ragazzi di coach Morelli di inanellare la terza vittoria consecutiva in altrettante gare.

Gli Aretini sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Salvi Opposto, Conti e Nandesi Luca schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero.

Avvio un po' contratto del match da parte dei nero amaranto che stentano anche in questa partita nelle prime fasi del match, gli ospiti tengono la testa avanti fino al massimo vantaggio di 15-18, un ottimo turno in battuta di Luatti ricuce il gap sul 18-18, i padroni di casa ingranano la marcia giusta e chiudono con un attacco di Conti conquistando il set per 25-22.

Secondo set sempre in controllo per gli aretini che prendono il largo fin da subito con un parziale di 12-6, non c’è partita in questa frazione, i ragazzi di coach Morelli sciolinano un bel gioco e gli ospiti non trovano soluzioni per controbattere. Il set si chiude con un netto 25-16

Terza frazione tra alti e bassi, Arezzo tenta lo strappo iniziale ma poi un calo di concentrazione permette agli ospiti di rientrare trovando il pareggio sul 14-14, i Botoli provano lo strappo finale ma ancora qualche imprecisione e delle buone giocate avversarie allungano il set in parità sul 22-22.

Proprio quando le cose sembrano complicarsi i padroni di casa trovano delle buone giocate e con un attacco in diagonale di Nandesi firmano il 25-23 che consegna ai nero amaranto la vittoria da tre punti e il primato in classifica.

Terza vittoria consecutiva per la squadra del presidente Lazzerelli che pur non offrendo ancora la propria migliore pallavolo porta a casa una gara con una delle pretendenti ai playoff.

Coach Morelli commenta così a fine gara: “ Siamo consapevoli di essere ancora lontani dalla prestazione che vorremmo mettere in campo con continuità; in questa fase di campionato andiamo un po’ troppo a strappi e dobbiamo lavorare con maggiore intensità per migliorare questo aspetto. Ciò nonostante era prioritario conquistare la vittoria in questo difficile match casalingo e siamo riusciti ad essere efficaci nei momenti decisivi del match. Adesso ci attendono due trasferte consecutive e sono convinto che la squadra durante la settimana si allenerà come necessario per aumentare il nostro livello tecnico-tattico che attualmente non si soddisfa”.

Prossimo incontro quello di Domenica 27/10 valevole per la quarta giornata dove i Botoli faranno visita alle 18.00 alla formazione fiorentina della Sales.