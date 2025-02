Il 15° Historic Rally delle Vallate Aretine

Arezzo, 18 febbraio 2025 – Scuderia Etruria SCRL, organizzatrice del 15° Historic Rally delle Vallate Aretine, ha fatto richiesta ed ottenuto da ACI Sport la possibilità di prorogare i termini di iscrizione alla gara a sabato 22 febbraio. Un ulteriore margine, quello messo a disposizione degli attesi interpreti dell’appuntamento in programma venerdì 28 e sabato 1 marzo in provincia di Arezzo. La gara, salita alla ribalta delle cronache nazionali come evento di apertura del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, sarà valida anche per il neonato Campionato Italiano Rally Auto Classiche, confronto riservato alle vetture prodotte tra il 1993 e il 2000.

Si respira fermento, a dieci giorni dall’accensione dei motori.

Pur proponendo ai praticanti una lunghezza competitiva di 108 km, Scuderia Etruria SCRL ha deciso di applicare la tassazione prevista per il minor chilometraggio (quello della fascia 50-90), con un risparmio per i partecipanti che va dai 200 ai 250 €, in relazione alla categoria.

Il programma di gara:

Arezzo pronta ad accogliere la storia del motorsport

L’Historic Rally delle Vallate Aretine partirà alle ore 14:50 di venerdì 28 febbraio, nell’area antistante il Palasport Estra. Da lì le vetture si dirigeranno verso i due passaggi della prova speciale inaugurale, la “Rosina”, intervallati da un riordino – in Piazza Restienza a Bibbiena – e da un parco assistenza, in località La Ferrantina, sempre a Bibbiena. L’indomani, sabato 1 marzo, i restanti sei passaggi sulle prove speciali Portole e Rassinata, ognuna ripetuta per tre volte, con Palazzo del Pero ad ambientare il riordinamento e Castiglion Fiorentino ad ospitare la fasi di parco assistenza. L’arrivo, in programma alle ore 17:50, richiamerà il pubblico delle grandi occasioni in Corso Roma, ad Arezzo, cementando ulteriormente un legame all’insegna della tradizione, con il “salotto” della città dell’oro che garantirà un’ambientazione esclusiva all’arrivo delle vetture che hanno fatto la storia del motorsport. L’Hotel Etrusco, ad Arezzo, sarà il cuore pulsante dell’evento con i locali messi a disposizione della Direzione Gara.

A festeggiare ad Arezzo, lo scorso anno, fu il siciliano Angelo Lombardo, al volante della Porsche Carrera RS del team Guagliardo. In seconda posizione concluse Matteo Musti, su Porsche Carrera RS. Due terzi del podio videro sventolare la bandiera della Sicilia, con il palermitano Pierluigi Fullone, a prevalere nel 4° Raggruppamento con la BMW M3.