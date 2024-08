I Campionati Italiani Ragazzi hanno chiuso la stagione della Chimera Nuoto

Arezzo, 14 agosto 2024 – La stagione sportiva della Chimera Nuoto è andata in archivio con i Campionati Italiani Ragazzi. Le finali nazionali hanno impegnato tre nuotatori aretini che, dopo aver meritato la qualificazione in diverse specialità, hanno goduto dell’opportunità di scendere in vasca nelle piscine del Foro Italico di Roma e di misurarsi con coetanei di tutta la penisola. Una prova particolarmente positiva è stata siglata da Margherita Mattioli del 2011 che ha brillato soprattutto nei 100 farfalla dove si è piazzata decima nella finale “A” e dove è risultata la seconda miglior atleta del suo anno di nascita, mentre nei 200 farfalla ha chiuso al terzo posto la finale “B” e al tredicesimo posto complessivo. Soddisfazioni sono arrivate anche con Tommaso Senesi del 2009 che ha vinto la finale “B” nei 100 dorso, archiviando la prova all’undicesimo posto generale e al quarto posto del suo anno. La squadra presente ai Campionati Italiani Ragazzi ha fatto affidamento anche su Riccardo Rosi che si è messo alla prova nei 200 dorso.

Questi risultati rappresentano l’epilogo di una stagione dove la Chimera Nuoto è riuscita a confermarsi tra le realtà di riferimento di questo sport a livello regionale e nazionale. Il grande protagonista del 2024 è stato Gabriele Gambini del 2005 che, impegnato nella categoria Cadetti, ha aperto l’anno con due medaglie d’oro nei 200 stile libero e nei 400 stile libero ai Campionati Italiani Invernali di Riccione e ha poi trovato la definitiva consacrazione ai Campionati Italiani Estivi di Roma con la vittoria dell’oro nei 200 stile libero, dell’argento nei 400 stile libero e del bronzo nei 200 misti. A livello nazionale ha ben figurato anche Gabriele Mealli del 2007 che ai recenti Campionati Italiani Junior ha centrato il quinto posto nei 400 stile libero dove è risultato il migliore in assoluto del suo anno di nascita. L’ottimo livello generale del settore agonistico della Chimera Nuoto è testimoniato dai risultati raggiunti nei campionati regionali da atleti e atlete di diverse categorie, dai più piccoli degli Esordienti B ai più grandi dei Cadetti, che sono riusciti a festeggiare ben settantasei medaglie: ventidue ori, ventisette argenti e ventisette bronzi. «I traguardi raggiunti nel corso dell’anno - commenta il direttore sportivo Marco Magara, - premiano il percorso di preparazione impostato al Palazzetto del Nuoto dal nostro staff che ha unito le professionalità dei tecnici Marco Licastro, Adriano Pacifici e Mattia Esposito, del fisioterapista Emanuele Cherubini e dei preparatori atletici Matteo Cetarini e Luca Ricciarini. A ognuno di loro rivolgiamo la nostra gratitudine, così come rivolgiamo il nostro ringraziamento ai singoli atleti per l’impegno, la passione e la dedizione dimostrati negli allenamenti quotidiani per superare i loro limiti e per vivere un continuo miglioramento. Da quindici anni consecutivi, la Chimera Nuoto vince medaglie ai campionati italiani giovanili: ora vivremo qualche giorno di riposo e poi torneremo al lavoro per dar seguito a questa tradizione positiva anche nella stagione 2024-2025».