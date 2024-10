I Campionati Assoluti Young Rider all’Arezzo Equestrian Centre

Arezzo, 16 ottobre 2024 – Tutto è pronto all'Arezzo Equestrian Centre: questo fine settimana sarà il momento dei campionati italiani equipe, il momento clou della

stagione per il settore del salto ostacoli giovanile.

L'appuntamento vedrà 565 binomi sfidarsi per i titoli tricolore delle diverse categorie, arrivati all' Arezzo Equestrian Centre da 14 regioni italiane. Sarà il momento degli attesi Campionati Assoluti Young Rider, Campionati Assoluti Junior e

Campionati Assoluti Children. I campioni italiani assoluti dell'edizione

2023 sono Martina Simoni per la categoria Young Rider, Greta Lepratti per la categoria Junior e Cherie Delphi Maquignaz per la categoria Children. In questa edizione, tra i prestigiosi nomi in gara ci sono anche quelli dei 5 componenti della squadra Young Rider che hanno conquistato la medaglia d'argento

alla Finale del Circuito 2024 del circuito FEI delle Coppe

delle Nazioni Youth di salto ostacoli di Lier in Belgio: Tommaso Arricca, Martina Ferrari, Vittoria Scognamiglio, Martina Simoni e Davide Vitale.