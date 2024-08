Fiorentina Primavera, voglia di fare poker: martedì 20 la finale di Supercoppa col Sassuolo

Firenze, 19 agosto 2024 – Il sogno è quello di salire in testa (e in solitaria) all’albo d’oro della Supercoppa italiana, trofeo che la Fiorentina Primavera ha vinto ben tre volte nella sua storia, di cui due negli ultimi tre anni al cospetto di Empoli ed Inter. Per farlo, però, la squadra di Daniele Galloppa - detentrice della Coppa Italia di categoria - dovrà prima battere al Mapei Stadium domani sera il Sassuolo, che solo pochi mesi fa al Viola Park si è laureato campione d’Italia ma che in questi mesi estivi ha cambiato tanto della rosa con cui ha vinto il campionato. Sarà forse anche per questo motivo che nello scorso weekend, quando è andata in scena la prima giornata del nuovo Primavera 1 (con il format non più riservato solo agli Under-19 ma anche agli Under-20), i neroverdi hanno evitato a fatica il ko pareggiando per 1-1 all’ultimo sul campo del Verona mentre la Fiorentina, forte anche dei ritorno con i baby di quasi tutti i ragazzi che hanno lavorato in prima squadra durante il ritiro, ha avuto la meglio sul Cesena in trasferta per 3-2. La finale di domani (fischio d’inizio alle 20:30, diretta tv su Sportitalia e via radio su Radio FirenzeViola e RadioBruno) sarà però una storia a sé. Sia perché il Sassuolo proverà a vincere un trofeo che nella sua epopea, a livello giovanile, non ha mai sollevato sia perché la Fiorentina è riuscita a recuperare in un colpo solo due dei suoi ragazzi più talentuosi assenti pochi giorni fa in Romagna: alla comitiva che è partita verso Reggio Emilia infatti sono stati aggregati sia Fortini (terzino sinistro che ha lasciato il segno nel corso della tournée della squadra di Palladino in Inghilterra) che Harder, reduce da un problema inguinale. Confermati invece Rubino, Kouadio e Caprini. Le probabili formazioni: SASSUOLO (4-3-2-1): Scacchetti; Parlato, Corradini, Di Bitonto, Barani; Leone, Lopes, Tomsa; Bruno, Knezovic; Moriano. All. Bigica. FIORENTINA (3-4-2-1): Vannucchi; Kouadio, Elia, Romani; Fortini, Ievoli, Gudelevicius, Balbo; Presta, Rubino; Caprini. All. Galloppa. Arbitro: Allegretta di Molfetta.