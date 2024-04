Fiorentina, la Coppa Italia: una notte che vale la stagione contro l’Atalanta

Firenze, 1 aprile 2024 – Ok, meglio e giusto fare un passo alla volta. Così, mentre il campionato – con la sentenza arrivata insieme al ko subito dal Milan – rappresenta (quasi) definitivamente, la strada meno percorribile per regalarsi sogni ed Europa, e in attesa del percorso Conference che riparte la prossima settimana, la Fiorentina sa bene (adesso) quanto peserà sulla stagione la coppa Italia.

Ed, entrando nello specifico, come l’appuntamento di domani sera, con la semifinale di andata, al Franchi, contro l’Atalanta (mercoledì 3 aprile, inizio alle 21 al Franchi), rappresenti una sorta di spartiacque definitivo per mettere nel mirino la finalissima della manifestazione.

Fiorentina-Atalanta, è inutile nascondersi, sarà una partita complicata. Complicatissima, per più ragioni.

Ma proprio per questo può essere considerata l’occasione più preziosa per dare alla stagione una botta di orgoglio e autostima che la Fiorentina rischia di aver trascurato da troppo tempo. Più esattamente dalla fine del 2023, con quel quarto posto in classifica che regalava emozioni incredibili.

Nico e compagni, insomma, sanno bene che se si vuole arrivare in finale di coppa Italia, bisognerà essere perfetti, spietati e soprattutto vincenti, nella notte di domani. Il ragionamento dell’Atalanta, del resto, è chiaro. Ed è questo: fare bene a Firenze, magari vincere, e lasciare ai viola solo spiccioli di speranze in attesa della gara -2 che si giocherà a Bergamo a fine mese.

Che cosa dovrà fare la Fiorentina per riaccendere la propria stagione? Punto uno, concedersi meno distrazioni in difesa (dopo aver visto anche quelle contro il Milan) per evitare che i nerazzurri siano pungenti con i loro uomini d’attacco.

Punto numero due: ritrovare qualità (specie sulla linea mediana) dove oltre a Bonaventura, deve ritrovare spazio Arthur (anche se non al 100 per cento della condizione). Punto numero tre: che il gran movimento nella fase offensiva fatto con la generosità di Belotti e i piedi buoni di Beltram porti ai viola quello che continua a non arrivare: i loro gol.

E’ così che la Fiorentina dovrà vivere la notte di coppa contro un’Atalanta tornata in gran salute, motivata e decisa nell’obiettivo di ottenere a Firenze il vero pass per andare a giocarsi la finalissima di coppa Italia.

Servirà la partita perfetta a Italiano e ai suoi. Una di quelle partite che ti possono riaccendere sogni e ambizioni. Perchè la coppa Italia – in attesa della Conference – è realisticamente l’obiettivo giusto per far tornare a sorridere Firenze.