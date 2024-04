Femminile l’82% di forza lavoro. Peuterey, certificazione per la parità di genere

L’azienda di abbigliamento casual Peuterey, con sede ad Altopascio (Lucca), annuncia "di aver ottenuto la certificazione per la parità di genere dall’ente certificatore esterno Rina". La motivazione riguarda l’impegno a garantire pari opportunità di accesso, trattamento e avanzamento nel mondo del lavoro a tutti, a prescindere dal genere. "La nostra politica di responsabilità sociale ha fatto di Peuterey un’azienda che oggi ha l’82% di forza lavoro femminile e vanta un alto tasso di employee retention", di fidelizzazione dei dipendenti, dichiara Francesca Lusini (in foto), presidente di Peuterey, "a testimonianza di come l’implementazione di eque condizioni di accesso al lavoro, insieme all’offerta di pari opportunità nello sviluppo dei piani di carriera, favoriscano lo sviluppo di un ambiente lavorativo sano che valorizza talento e merito, senza discriminazioni".