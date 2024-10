Esordiadi 2024, anche quest’anno due ori per l’Atletica Sestini

Arezzo, 12 ottobre 2024 – Si sono concluse oggi 12 ottobre le Esordiadi 2024, la manifestazione di atletica leggera che ha visto coinvolte tutte le società della provincia aretina, con la partecipazione di centinaia di giovani atleti.

L'ultima delle cinque tappe si è svolta a Badia Agnano - Bucine, sede della We Love Insulina, con premiazione per i vincitori del torneo. L'ospitante ha vinto il premio tra le 11 società partecipanti, assegnato in base al numero di atleti che partecipavano ad ogni tappa e i relativi piazzamenti, seguita dall'Alga e terzo posto alla Atletica Sestini Fiamme Verdi.

Per quanto riguarda gli atleti, anche quest'anno sono saliti sul podio Leone e Filippo Coradeschi Paolozzi della Sestini Fiamme Verdi, entrambi classificati primi hanno sollevato il loro trofeo. Leone ha vinto per il terzo anno consecutivo nella categoria ESO B maschile, mentre Filippo è migliorato rispetto al terzo posto dell'anno precedente, sempre gareggiando nella categoria con atleti un anno più grandi di lui, gli ESO C .

Nelle altre categorie gli atleti della Sestini Fiamme Verdi non hanno raggiunto il podio a causa dell'assenza in alcune tappe, come Caterina Magi, detentrice del primo posto l'anno 2023, slittata quest'anno al quinto per non aver partecipato alla tappa di Cortona.

Vittoriosi anche due atleti della We Love Insulina nella categoria ESO C femminile ed ESO A femminile e due della BBP Athletic nella categoria ESO B femminile ed ESO A maschile.

Dopo le premiazioni è iniziata una gara di contorno, gli atleti delle tre categorie di Esordienti C B A si sono sfidati in due percorsi a tempo i cui risultati non sono ancora stati resi noti.

Leone Coradeschi Paolozzi, allenato dal Presidente della Sestini Stefano Del Mastro, Barbara Chiericoni e Marco Gori ha "chiuso" così il suo 2024 che lo ha visto sul podio con la medaglia d'oro al collo ai Campionati Nazionali AICS di Forlì il 5 ottobre scorso nelle discipline del salto in lungo e 400 m (con nuovo personale di 1'14'')