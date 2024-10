Arezzo, 14 ottobre 2024 – Due successi internazionali per i giovani del Tennis Giotto. Raffaele Ciurnelli e Lorenzo De Vizia, entrambi nati nel 2008, sono scesi in campo al torneo ITF J60 di Bari dove hanno vissuto un confronto con coetanei di diversi continenti e dove sono riusciti a monopolizzare i tabelloni sia nel singolo che nel doppio. I due tennisti, dunque, hanno impreziosito ulteriormente un 2024 già ricco di soddisfazioni tra cui rientra anche la recente vittoria del titolo italiano a squadre con l’Under16 del circolo aretino. L’affermazione più prestigiosa porta la firma di Ciurnelli che ha trionfato nel singolo al termine di un cammino impeccabile in cui non ha perso nemmeno un set e in cui si è imposto nella finalissima per 6-2 e 6-0 sul canadese Benjamin Azar, mentre la coppia Ciurnelli-De Vizia ha conquistato il titolo nel doppio con l’affermazione per 6-3 e 6-2 su Salvatore Tartaglione e Luigi Valletta.

Il fine settimana, invece, è stato avaro di soddisfazioni per le due squadre del Tennis Giotto impegnate nei campionati di serie A2. La formazione maschile ha vissuto il proprio debutto stagionale tra le mura amiche contro il Ct Reggio con cui ha subito una sconfitta per 5-1 con l’unico punto messo a referto per la vittoria nel singolo di Pietro Fanucci e con il rimpianto soprattutto per i risultati dei doppi dove le coppie formate da Andrea Pecorella con Raffaele Ciurnelli e da Filippo Alberti con Stefano Baldoni si sono entrambe arrese al tie break del terzo set per 8-10. Un passo falso è stato registrato anche dalla prima squadra femminile che è stata superata in trasferta per 3-1 dal Ct Bologna in un match particolarmente combattuto ed equilibrato in cui, tra singoli e doppio, il Tennis Giotto ha trovato l’unico sorriso con il punto di Gaia Squarcialupi. Il prossimo turno è ora fissato per domenica 20 ottobre quando il circolo aretino cercherà riscatto in entrambi i campionati: la squadra maschile giocherà alle 10.00 sui propri campi contro il Tc Vomero di Napoli e, in contemporanea, le ragazze saranno impegnate in casa del Tc Lumezzane.