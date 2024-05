Arezzo, 25 maggio 2024 – Due settimane di corsi gratuiti rivolti ai bambini al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. Da lunedì 27 maggio a giovedì 13 giugno è in programma un ciclo di sei lezioni promosse dalla Chimera Nuoto che, rivolte a nuotatori tra i quattro e i sei anni, permetteranno di imparare a nuotare e di acquisire sicurezza nelle acque in vista della stagione estiva. I partecipanti saranno divisi in gruppi omogenei a seconda delle capacità e delle età, poi verrà proposto un percorso progressivo che, dal galleggiamento, arriverà fino allo spostamento e all’immersione, accompagnando così ad acquisire le basi tecniche della disciplina.

La Chimera Nuoto proporrà infatti un format ormai consolidato dove, attraverso appena sei lezioni, è possibile perseguire risultati concreti e gettare le basi per partecipare ai veri e propri allenamenti della scuola nuoto che prenderanno il via dal 17 giugno con uno speciale corso estivo. Le lezioni saranno ospitate da vasche di diverse altezze con una programmazione didattica volta al progresso di tutte le componenti della personalità affettiva, motoria, cognitiva e sociale, andando a spaziare tra giochi, attività ludiche, educazione respiratoria, acquaticità e circuiti semplici e complessi. Questa varietà di esercizi permette di allenare diverse parti del corpo e, di conseguenza, garantisce anche ulteriori vantaggi che comprendono il rafforzamento del sistema muscolare e del cuore, la stimolazione del ritmo circolatorio e della circolazione cardiaca, il miglioramento della coordinazione e della generale mobilità. Per informazioni e iscrizioni è necessario recarsi direttamente alla segreteria del Palazzetto del Nuoto o scrivere a [email protected]. «Le sei lezioni del corso gratuito - spiega Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, - sono state organizzate con la finalità di sfruttare questo periodo dell’anno per gettare le basi per permettere ai bambini di vivere in serenità e sicurezza l’ormai prossima stagione estiva, andando a rinnovare un importante servizio rivolto dal Palazzetto del Nuoto alle famiglie di Arezzo».