Due gol dell'Orobica sanciscono la sconfitta delle amaranto. 2-1 il risultato finale

Arezzo, 2 marzo 2025 – Dopo due settimane di stop, l'ACF Arezzo è ospite dell'Orobica Bergamo per la ventesima giornata di campionato.

OROBICA CALCIO BERGAMO - ACF AREZZO

Orobica Calcio Bergamo: Fabiano, Frecchiami, Donda, Salvi, De Vecchis, Tengattini (Paini 40’), Cavicchia (Cappa 52’), Cattuzzo (Goncalves Correia 71’), Peddio (Corbetta 40’), Mariani, Zanetti (Poeta 71’)

A disposizione: Demarchi, Cappa, Paini, Toma, Goncalves Correia, Poeta, Marchiori, Zizyte, Corbetta

All. Marianna Marini

ACF Arezzo: Bartalini, Tuteri, Licco, Carcassi, Corazzi(Santini 82’), Zito (Bruni 63’), Taddei, Prinzivalli (Fortunati73’), Lorieri, Blasoni, Martino (Barsali 63’)

A disposizione: Pieri, Lunghi, Barsali, Bruni, Lorieri, Santini, Toomey, Orsenigo, Fortunati, Razzolini

All. Ilaria Leoni

Marcatrici: Paini (45’+2), Corbetta (81’), Donda (AU 88’)

Ammonite: Bruni 65’

Angoli: 1 – 6

Recupero: 2‘- 4‘

PRIMO TEMPO

4’ Si fa vedere subito l’Orobica, Mariani intercetta il rilancio di Bartalini e tira incrociando col destro ma la palla finisce fuori.

5’ Cattuzzo prova una nuova conclusione senza però trovare lo specchio della porta. Risponde subito l’ACF Arezzo con l’iniziativa di Carcassi che tira diretto in porta ma la palla viene bloccata da Fabiano.

20’ Ci riprova l’Arezzo dopo qualche minuto in cui nessuna delle due squadre si fa vedere dal portiere avversario. Il cross delle amaranto viene respinto dalla difesa bergamasca. Ne approfitta Taddei che prova la conclusione da fuori sul rilancio, spedendo la palla alta.

24’ Ancora pericolose le ragazze di Ilaria Leoni. Lorieri tira in area in cerca delle compagne mettendo in difficoltà le avversarie ma l’azione termina con la palla tra i guantoni di Fabiano.

31’ Zanetti tira forte dalla distanza con il sinistro, provando ad alzare la traiettoria ma si fa trovare pronta Bartalini che disinnesca facilmente il tiro.

32’ Confusione davanti alla porta delle padrone di casa. Fabiano perde la presa sul pallone e Carcassi tenta un gol di rapina.

42’ Sfiora il vantaggio l’ACF Arezzo a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Zito serve un pallone alla numero 7 amaranto che, con un tiro a metà tra un pallo netto e una soluzione a giro, si mangia un goal incredibile.

45’+ 2 Goal Orobica. Zanetti allunga in area per Paini che si ritrova sola davanti alla porta di Bartalini. Il tiro porta in vantaggio la squadra di casa sullo scadere dei minuti di recupero del primo del tempo.

SECONDO TEMPO

53’ Primo tentativo dell’Orobica dalla ripresa. Azione nata da calcio d’angolo permette un passaggio in area per Zanetti che non ci arriva.

62’ Si fa vedere anche l’ACF Arezzo. Lorieri accelera mal’azione risulta non produttiva.

75’ Corazzi calcia su punizione da fuori area a cercare le compagne davanti alla porta. Si fa vedere Carcassi che disorienta le avversarie non riuscendo però a girarsi e a calciare, perdendo palla in rimessa laterale.

81’ Goal Orobica. Corbetta la mette sotto al sette spiazzando Bartalini che non può far altro che seguire la palla con gli occhi.

83’ Prova a riaprire la partita l’ACF Arezzo, con un tiro da fuori area che si infrange sul primo palo.

88’ GOAL AREZZO!! Licco si avvicina alla porta avversaria, la difesa bergamasca prova a fermarla. La numero 6 amaranto calcia a cercare le compagne, ma Donda intercetta il tiro segnando un’autorete.

L’autorete di Donda non basta a indirizzare il risultato a nostro favore. La partita termina 2-1 per la squadra di casa.